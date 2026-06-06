Stijn en zijn vrienden hebben een Wii-tattoo: 'Echt mijn beste maten'

Stijn Perrij (22) uit Loon op Zand speelt al vanaf zijn vijfde met zijn drie beste vrienden fanatiek op de Wii, een spelcomputer van Nintendo. Zowel de liefde voor spelletjes als de hechte vriendschap zijn blijven bestaan. Om dit te eren namen ze samen een 'Wii-tattoo'.

De vriendengroep bestaat uit de broers Stijn en Lars Perrij en de Tilburgse broers Jelle en Elco de Kok. Hun ouders zijn bevriend en brachten de jongens vroeg bij elkaar. "Van kinds af aan zijn we al heel hecht", vertelt Stijn. Dat komt volgens hem, omdat ze ongeveer dezelfde leeftijd hebben en dezelfde hobby delen. "Waar die hobby vandaan komt weet ik eigenlijk niet. Onze ouders zijn helemaal niet zo van de spellen." Vroeger gingen de jongens ieder weekend met hun ouders bij elkaar op bezoek. Dan speelden ze vaak Mario Kart of Mario Bros op de Wii. "Toen we ouder werden, zagen we elkaar een lange tijd niet door school en werk, maar inmiddels zijn we weer superveel samen. Elke donderdag en zaterdag is het spelletjesavond. Dan doen we bordspellen of spelen we op de Wii of Nintendo Switch. Ook gaan we samen naar pretparken en op vakantie. Dan neemt iedereen een spelletjestas mee."

V.l.n.r.: Lars, Elco, Stijn, Jelle en aanhang (eigen foto)

''Vroeger hadden we ruzie om wie welke speler mocht zijn. Nu staat de lol voorop."

De vriendschap is door de jaren heen een beetje veranderd. De groep is wat uitgebreid en de jongens zijn volwassener geworden. "Vroeger waren we heel competitief en hadden we wel eens ruzie om wie het beste was en wie speler 1 mocht zijn. Tegenwoordig staat de lol voorop en is iedereen wat relaxter."

Ook hebben de vrienden nu meer hun eigen mening en manier van leven. "Vroeger was het: als de een iets doet, doet de ander het ook. En als iemand geen zin had om af te spreken naaiden we elkaar op om toch te komen. Nu leef ik bijvoorbeeld volgens het motto 'leef om te leven', terwijl Lars heel gestructureerd en verantwoordelijk is. Hij denkt goed na over keuzes en geld sparen, drinkt geen alcohol en gaat om 22.00 naar bed. Maar we respecteren elkaars keuzes."

"In het ergste geval spreken we elkaar ooit niet meer, dan is de tattoo een herinnering aan onze leuke jeugd."

De vrienden met hun ouders en aanhang (eigen foto)

Stijn wilde al een tijdje een tattoo, maar hij wist niet wat hij dan zou willen. Tot een vriend zei: 'Waarom neem je er geen met Jelle, Lars en Elco?'. "Twee van de drie waren zo om, zeker als het iets betekenisvols zou worden. Maar de laatste moest echt overgehaald worden." Samen kozen ze voor het cursorhandje van de Wii, met daaronder vier blokjes. Stijn was vaak speler vier, en dus is bij hem het vierde blokje ingekleurd. Zo is bij ieder zijn eigen spelernummer aangegeven. Als mensen de tattoo zien, zeggen ze wel eens dat het gedurfd is om samen met anderen een tattoo te nemen. "Ik maak me daar geen zorgen om. Dit zijn echt mijn beste maten. Ik raak ze niet zomaar kwijt. En in het ergste geval spreken we elkaar ooit niet meer, maar dan is de tattoo alsnog een herinnering aan onze leuke jeugd."

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