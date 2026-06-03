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Politie vindt ondergrondse 'woonplek' bij zwemplas Berkendonk in Helmond

Vandaag om 13:17 • Aangepast vandaag om 13:41
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink

Bij zwemplas Berkendonk in Helmond heeft de politie woensdag een opmerkelijke vondst gedaan: in de bossen naast de recreatieplas lag een zelfgebouwd ondergronds onderkomen, compleet met isolatieplaten en ventilatiepijpen. Bij aankomst was niemand aanwezig.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie kwam er op af na meldingen van omwonenden, die hadden aangegeven dat er regelmatig mensen op die plek in het bos te zien waren. Samen met de brandweer werd het onderkomen onderzocht. Een agent ging de ondergrondse ruimte in en stelde vast dat het duidelijk een door mensen gemaakte constructie betrof.

De gemeente Helmond is ingeschakeld om het onderkomen te ontmantelen.

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