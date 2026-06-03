Hond doodgebeten bij camperplaats in Oss, buurt vreest verdere escalatie
Agressieve honden van een 'vaste' bewoner op camperplaats Rusheuvel in Oss hebben de hond van een omwonende doodgebeten. De situatie zorgt voor woede en angst in de buurt. "Het kan zomaar een van deze dagen escaleren."
De bewoners rondom de Rusheuvel worden al maandenlang geteisterd door agressieve honden van een camperhouder die al die tijd op de parkeerplaats verblijft, meldt Dtv Nieuws. De parkeerplaats mag maximaal 72 uur als verblijfplaats worden gebruikt, waarna het de bedoeling is door te trekken.
De Rusheuvel heeft geen sanitaire voorzieningen en geen elektrische aansluitingen, wat langdurig verblijf onaantrekkelijk maakt. De camperhouder trekt zich daar niets van aan, tot grote ergernis van omwonenden, ouders van basisschool Kleurenbos en leden van nabijgelegen sportverenigingen.
Kookpunt
De situatie zorgt voor angst en bereikte het kookpunt toen er een omwonende samen met haar kind in de kinderwagen de hond uitliet. Uit het niets sprong de hond van de 'vaste' camperbewoner uit de bosjes en viel de andere hond aan.
"Ik pakte mijn hond op om hem te beschermen", valt er te lezen in Whatsappberichten van het slachtoffer, gericht aan de ouders van basisschool Kleurenbos. "Toen sprong de hond tegen mij aan en viel ik op de grond. De hond begon mijn hond te verscheuren. Dat duurde vijftien minuten!", gaat het emotionele bericht verder.
Het baasje zag het gebeuren voor haar ogen en was machteloos. "Mijn kinderen zijn gestrest en ik weet niet hoe ik met dit verdriet moet omgaan."
'Halve zwerver'
Ook andere hondeneigenaren uit de buurt bevestigen dat de honden voorbijgangers zomaar aanvallen. Buurtbewoner Mario Leijen heeft daarom al meerdere keren bij de camper aangeklopt. "Hij ligt dan te slapen, terwijl de honden naar buiten springen. Er is geen gesprek mogelijk."
Leijen heeft herhaaldelijk contact opgenomen met gemeente en politie, maar zegt dat niemand ingrijpt. "Bij de gemeente zeggen ze: we kennen de casus, bel de politie. En de politie en handhaving rijden alleen langs. Dat was het, ze doen niks."
Niet meer te houden
Hij vreest dat de situatie onhoudbaar wordt. "Het kan zomaar een van deze dagen escaleren, als ik het zo hoor in de buurt."
De politie en handhaving hebben tegenover de lokale omroep nog niet gereageerd op de situatie.