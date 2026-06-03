Hond doodgebeten bij camperplaats in Oss, buurt vreest verdere escalatie

Agressieve honden van een 'vaste' bewoner op camperplaats Rusheuvel in Oss hebben de hond van een omwonende doodgebeten. De situatie zorgt voor woede en angst in de buurt. "Het kan zomaar een van deze dagen escaleren."

De bewoners rondom de Rusheuvel worden al maandenlang geteisterd door agressieve honden van een camperhouder die al die tijd op de parkeerplaats verblijft, meldt Dtv Nieuws. De parkeerplaats mag maximaal 72 uur als verblijfplaats worden gebruikt, waarna het de bedoeling is door te trekken. De Rusheuvel heeft geen sanitaire voorzieningen en geen elektrische aansluitingen, wat langdurig verblijf onaantrekkelijk maakt. De camperhouder trekt zich daar niets van aan, tot grote ergernis van omwonenden, ouders van basisschool Kleurenbos en leden van nabijgelegen sportverenigingen. Kookpunt

De situatie zorgt voor angst en bereikte het kookpunt toen er een omwonende samen met haar kind in de kinderwagen de hond uitliet. Uit het niets sprong de hond van de 'vaste' camperbewoner uit de bosjes en viel de andere hond aan.