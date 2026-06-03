Personeel TanteLouise mag niet meer roken op het werk, bewoners nog even

Zorgorganisatie TanteLouise, met twaalf verpleeghuizen voor ouderen in West-Brabant, voert een streng rookbeleid in: alle locaties worden nagenoeg rookvrij. Het besluit stuit op felle kritiek online en vakbond FNV plaatst vraagtekens bij de uitvoerbaarheid. De organisatie zelf vindt dat er niet zoveel verandert.

"Vanaf 1 juni mogen alleen cliënten nog roken op het terrein, in de daarvoor bestemde rookzone buiten. Voor medewerkers, bezoekers, mantelzorgers en vrijwilligers geldt dat zij niet meer op het terrein mogen roken en vapen, ook niet in het rookhok", aldus de verklaring op sociale media.

TanteLouise heeft locaties in het uiterste westen van Brabant, naast een hospice en een geriatrisch revalidatiecentrum. Eerder deze week maakte de organisatie het nieuwe beleid bekend.

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Kritiek Op de Facebook-pagina van TanteLouise regent het kritiek. Veel mensen ervaren het nieuwe beleid als betuttelend, zowel voor ouderen als voor medewerkers. Van de bijna 140 reacties getuigt het overgrote deel van onbegrip.

Een woordvoerder van TanteLouise begrijpt die ophef niet. Volgens hem is het rookbeleid de afgelopen jaren al stapsgewijs aangescherpt, mede vanwege het nationale rookbeleid. "Het Nationaal Preventieakkoord stelt dat in 2030 alle zorgorganisaties volledig rookvrij moeten zijn. Dit is de laatste stap", aldus de woordvoerder.

Nationaal Preventieakkoord Het Nationaal Preventieakkoord is een pact uit 2018 tussen de overheid en tientallen maatschappelijke organisaties, gericht op het verbeteren van de volksgezondheid. Onderdelen zijn het terugdringen van overmatig drankgebruik, overgewicht en roken. Het akkoord is niet bindend.

TanteLouise maakt een uitzondering voor bewoners. "Wij snappen ook wel dat als iemand zijn leven lang heeft gerookt, dat je dat in de laatste fase van het leven niet afpakt. Dus wij hebben als tussenoplossing bedacht dat bewoners buiten nog wel op vaste plekken mogen roken."

Kunnen zij niet zelfstandig naar buiten, dan kunnen ze worden gebracht door een mantelzorger. Die mag niet meeroken. "Is die hulp niet beschikbaar? Pas dan kunnen cliënten worden begeleid door een medewerker", aldus de woordvoerder.

Vraagtekens

Vakbond FNV Zorg en Welzijn heeft daar vragen bij. "Je mag niet roken als medewerker, maar moet wel een cliënt begeleiden naar de rookzone. Als je het dan hebt over een veilige en rookvrije werkomgeving: hoe gaan ze dat oplossen? Die werknemers komen waarschijnlijk alsnog in aanraking met rook", aldus een woordvoerder van de vakbond.

Daarnaast wijst de vakbond erop dat een rookpauze voor sommige zorgmedewerkers de enige manier is om even op adem te komen. "Zo wordt dat toch gezien. Dat kan nu ook niet meer."

De bond zegt in principe altijd voor een rookvrije werkvloer te zijn, maar wil de uitvoering afwachten. "Natuurlijk, maar de praktijk moet uitwijzen of iets haalbaar is. Dat is hier nog lastig te zeggen."