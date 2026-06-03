Grote schermen en ruimere openingstijden voor horeca tijdens WK

Niets is leuker dan samen het WK voetbal kijken. Daarom worden in Brabant op verschillende plekken watchparty’s georganiseerd: dé manier om met een groep van het voetbal te genieten. Niet alleen van het Nederlands elftal, maar ook van wedstrijden van Curaçao, Turkije of Marokko.

Zo opent poppodium 013 op 14 juni de deuren voor iedereen die de wedstrijd Curaçao–Duitsland wil kijken. Dat gaat natuurlijk gepaard met lekkere muziek en heerlijke hapjes. Het feestje wordt binnen gehouden. Op een industrieterrein in Rucphen verrijst, net als tijdens het EK, een WK-dorp. Op tribunes kun je daar de wedstrijden bekijken. De artiesten zorgen voor de nodige sfeer. Wedstrijden die na twaalf uur worden gespeeld, mogen daar niet worden vertoond. Dat geldt als eerste voor Tunesië–Nederland op 26 juni. Die wedstrijd begint pas om één uur ’s nachts en moet dus thuis bekeken worden.

Overlast voorkomen

Aan buitenfeestjes met grote schermen zijn veel voorwaarden verbonden, zeker als de wedstrijden laat op de avond beginnen. De regels verschillen per gemeente, maar overal wil men voorkomen dat er overlast ontstaat voor omwonenden. Dat is ook niet zo gek, want de wedstrijden worden op ongebruikelijke tijdstippen gespeeld. Het WK wordt gehouden in de VS, Canada en Mexico, wat zorgt voor een groot tijdsverschil. Daardoor kunnen wedstrijden tussen zes uur ’s avonds en zes uur ’s ochtends Nederlandse tijd plaatsvinden, dus ook midden in de nacht. Pas vanaf de kwartfinales

De horeca in Brabant, maar ook buurthuizen en soms zelfs hele straten, mogen bij uitzondering wedstrijden op grote schermen buiten vertonen. Daarvoor moet wel altijd een vergunning worden aangevraagd. Niet alles mag: wedstrijden die na elf uur ’s avonds beginnen, moeten op de meeste plekken binnen worden gekeken. In sommige gemeenten, zoals Eindhoven, mogen grote schermen pas vanaf de halve finales naar buiten. In andere gemeenten, zoals Breda, kan dat al vanaf de kwartfinales.

Organiseren jullie ook een bijzonder feestje voor het WK voetbal? Laat het ons weten. Misschien komen we dan samen met jullie kijken! Mail naar: [email protected]