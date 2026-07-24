Hoe een ondergrondse Brabantse uitvinding natte voeten moet voorkomen

De ene week vallen de regenbuien met bakken uit de lucht, een paar maanden later smacht het hele land juist weer naar water. Het grillige weer stelt ons land voor grote uitdagingen. Met een bijzondere uitvinding uit Zundert hopen Emiel en Jos Molenschot zowel wateroverlast als droogte een stap voor te blijven.

Een levensgrote hijskraan laat met uiterste precisie betonnen elementen één voor één in een diepe bouwput zakken. Op het terrein van voetbalclub UNA in Veldhoven verrijst een bijzonder bouwwerk. Bijzonder, omdat het straks volledig uit het zicht verdwijnt. Onder het voetbalveld komt namelijk een gigantische waterkelder. "We kunnen hier straks 3,6 miljoen liter regenwater in bergen", vertelt Emiel Molenschot van het Zundertse bedrijf Trewatin, dat hij samen met zijn vader Jos runt. "Hiermee slaan we twee vliegen in één klap. Je voorkomt dat straten blank komen te staan én je vult het grondwater aan."

"Water wordt één van de grootste uitdagingen van deze eeuw."

De ondergrondse voorziening komt niet zonder reden naar Veldhoven. In de omgeving zorgde hevige regenval de afgelopen jaren regelmatig voor problemen. Straten liepen onder. "Zelfs het verkeer kan er dan nauwelijks door", zegt Emiel.

Wateroverlast in Veldhoven (foto: Stefan van Gastel).

Om dat aan te pakken wordt regenwater uit de omliggende wijk straks via grote leidingen naar de ondergrondse berging geleid. Tijdens een flinke regenbui kan de kelder zich in korte tijd vullen en zo voorkomen dat het water op straat blijft staan.

Maar het systeem doet meer dan alleen overtollig regenwater opvangen. Waar water vroeger via de riolering zo snel mogelijk werd afgevoerd naar sloten, rivieren of waterzuiveringen, is het idee nu juist om het vast te houden. Via speciale wanden en filters sijpelt het opgeslagen regenwater langzaam weg in de omliggende grond. Daardoor blijft het water beschikbaar voor bomen, planten en het grondwatersysteem. "Door klimaatverandering wordt water steeds waardevoller", legt Jos Molenschot uit. "Daarom geven we het terug aan de bodem en helpt de waterkelder dus ook tegen verdroging."

De betonnen 'tafels' worden secuur geplaatst (foto: Omroep Brabant).

"Als je regenwater afvoert, ben je het kwijt", vervolgt Jos. "Door het hier vast te houden, blijft het in het gebied waar het gevallen is. Uiteindelijk kan dat zelfs bijdragen aan de aanvulling van diepere grondwaterlagen." Op het bouwterrein is goed te zien hoe het systeem wordt opgebouwd. Grote betonnen 'tafels' verdwijnen één voor één in de bouwput. Samen vormen ze straks een enorme holle ruimte onder de grond. "Het lijkt simpel beton, maar deze tafels zijn de sleutel van het hele systeem. Daar zit echt het geheim van de smid."

"Ruimte boven de grond wordt steeds schaarser en dan moet je er slim mee omgaan."

De techniek achter het systeem ontstond ruim tien jaar geleden letterlijk aan de keukentafel in Zundert. Vader en zoon wilden iets ontwikkelen dat nog niet bestond. "Ik zei tegen mijn vader: als we dit gaan doen, moeten we wel iets bedenken wat anders is dan de rest", vertelt Emiel lachend. Dat resulteerde in een waterkelder die toegankelijk blijft voor inspectie en onderhoud. Sensoren meten voortdurend de waterstand en geven inzicht in hoe het systeem functioneert. "Deze kelder kun je inspecteren, onderhouden en monitoren. Dat maakt hem toekomstbestendig", aldus Molenschot senior.

Op de regenkelder komt straks een voerbalveld (foto: Omroep Brabant).

Inmiddels bouwt Trewatin tientallen van deze voorzieningen per jaar. Volgens Jos is dat geen toeval. "We krijgen steeds vaker te maken met extreme buien, terwijl de ruimte boven de grond steeds schaarser wordt. Dan moet je slimmer omgaan met de ruimte die je hebt." Een deel van de oplossing ligt dus onder onze voeten. "Water wordt één van de grootste uitdagingen van deze eeuw", vat Emiel samen. "Als we droge voeten willen houden én voldoende water willen hebben, moeten we veel slimmer omgaan met de regen die uit de lucht valt."