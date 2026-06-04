Golftalent Pieter (16) verrast tussen profs: 'Vechten tot laatste minuut'

De 16-jarige Pieter Werner uit Den Dungen is deze week een opvallende deelnemer aan het KLM Open in Badhoevedorp, het grootste internationale profgolftoernooi van Nederland. Als een van de weinige amateurs tussen de profs blijft hij nuchter over zijn debuut. "Ik ga gewoon altijd door en laat me niet afleiden."

Werner, de neef van tv-presentatrice Lucille Werner, beleeft een succesvolle periode. In april werd hij Nederlands kampioen onder 18 jaar. Kort daarna veroverde hij een startbewijs voor het KLM Open door het NK onder 21 jaar te winnen. Afgelopen weekend kroonde hij zich bovendien met zijn Eindhovense team tot landskampioen.

"Heel vet dat ik dit heb bereikt."

Het KLM Open is het podium waar hij het vanaf donderdag mag laten zien. "Heel vet dat ik dit heb bereikt. Ik mag me meten met professionals die internationaal in de top meedraaien. Het is voor mij een geweldige kans om ervaring op te doen. Tijdens de wedstrijd focus ik me op mijn eigen spel, maar natuurlijk kijk ik ook naar wat andere spelers beter of anders doen dan ik. Ik ga het toernooi in om heel veel plezier te maken en er veel van te leren." Dat hij nu al op dit niveau meedraait, verrast hem. Maar het is zeker niet zijn eindstation. "Uiteindelijk wil ik meedoen aan de majors en als winnaar van de Masters het beroemde groene jasje aantrekken. Ja, de lat leg ik zo hoog mogelijk. Ik denk dat je rond je 26ste een jonkie bent tussen de wereldtoppers, dus ik heb nog wel even te gaan."

"Ik doe gewoon mijn ding."

Werner zit in 4 havo en is gemiddeld veertig uur per week met golf bezig. Het Brabantse supertalent omschrijft zichzelf als een allround golfer. "Ik kan eigenlijk alles wel goed." Maar niet alleen technisch staat hij sterk. "Ik ben mentaal best sterk, dat zit in mijn genen. Na de ronde zie ik wel wat er op de scorekaart staat. Ik blijf vechten tot de laatste slag en word niet snel boos." Momenteel gaat het uitstekend met zijn sportcarrière, maar Werner kende ook mindere tijden. "Zoals vorig jaar, toen mijn vorm twee maanden helemaal weg was. Ik ben met mijn coach gaan zitten en ben gaan werken aan de technische punten die niet goed gingen. Uiteindelijk is het weer gaan lopen, ik doe gewoon mijn ding."

Van vader op zoon

Werner kreeg het golfvirus van zijn vader. "Hij nam me een keer mee naar de golfbaan, ik vond het hartstikke leuk. Toen ik een jaar of 6 was, trof ik een groepje met andere jongens en ik ben nooit meer gestopt. Vanaf mijn twaalfde ben ik toernooien gaan spelen en daarna volgde het Nederlands team. En er gaat nog veel meer komen."