Brandweer redt koe uit sloot in Breda, waarna brandweerman zelf vast zit

De brandweer heeft dinsdagmiddag een koe uit een sloot gehaald in Breda. Het dier was in het water beland en kon er niet meer zelf uitkomen. Bij de reddingsactie kwam een van de brandweerlieden zelf vast te zitten in de sloot.

Rond één uur werd de brandweer gealarmeerd voor een dier te water bij de rivier de Mark in Breda. "Een koe was daar in een sloot beland en kon er op eigen kracht onmogelijk meer uitkomen", schrijft Brandweer Terheijden op Facebook .

De brandweerlieden gingen gekleed in waterdichte pakken de sloot in. "We hebben een touw rond de kop en een brandweerslang onder de buik van de koe door gemanoeuvreerd. Na een paar keer flink trekken door de collega's aan wal, en door de slang uiteindelijk strategisch onder de kont van de koe te plaatsen, wist het dier zonder al te veel kleerscheuren de kant op te klimmen."

Nog een reddingsactie

Net nadat de koe veilig in de wei stond, moest er een nieuwe reddingsactie beginnen. De bodem van de sloot was zo modderig dat een van de brandweerlieden zelf vast kwam te zitten. Hij kon geen kant meer op.

Zijn collega's hebben hem met een touw en gebundelde krachten op het droge getrokken.