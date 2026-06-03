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Brandweer redt koe uit sloot in Breda, waarna brandweerman zelf vast zit

Vandaag om 15:45
De brandweer trekt een koe uit een sloot in Breda (foto: Facebook Brandweer Terheijden)
De brandweer trekt een koe uit een sloot in Breda (foto: Facebook Brandweer Terheijden)

De brandweer heeft dinsdagmiddag een koe uit een sloot gehaald in Breda. Het dier was in het water beland en kon er niet meer zelf uitkomen. Bij de reddingsactie kwam een van de brandweerlieden zelf vast te zitten in de sloot.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Rond één uur werd de brandweer gealarmeerd voor een dier te water bij de rivier de Mark in Breda. "Een koe was daar in een sloot beland en kon er op eigen kracht onmogelijk meer uitkomen", schrijft Brandweer Terheijden op Facebook

De brandweerlieden gingen gekleed in waterdichte pakken de sloot in. "We hebben een touw rond de kop en een brandweerslang onder de buik van de koe door gemanoeuvreerd. Na een paar keer flink trekken door de collega's aan wal, en door de slang uiteindelijk strategisch onder de kont van de koe te plaatsen, wist het dier zonder al te veel kleerscheuren de kant op te klimmen."

De brandweer redt een koe uit een sloot in Breda (foto: Facebook Brandweer Terheijden)
De brandweer redt een koe uit een sloot in Breda (foto: Facebook Brandweer Terheijden)

Nog een reddingsactie
Net nadat de koe veilig in de wei stond, moest er een nieuwe reddingsactie beginnen. De bodem van de sloot was zo modderig dat een van de brandweerlieden zelf vast kwam te zitten. Hij kon geen kant meer op.

Zijn collega's hebben hem met een touw en gebundelde krachten op het droge getrokken.

De geredde koe op het droge (foto: Facebook Brandweer Terheijden)
De geredde koe op het droge (foto: Facebook Brandweer Terheijden)
De collega die zelf gered moest worden (foto: Facebook Brandweer Terheijden)
De collega die zelf gered moest worden (foto: Facebook Brandweer Terheijden)

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