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Man zwaargewond na explosie bij autobedrijf in Helvoirt
Vandaag om 15:41 • Aangepast vandaag om 17:03
Een man is woensdagmiddag zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht na een bedrijfsongeluk bij een autobedrijf aan de Dijk in Helvoirt. Hij werkte daar aan een auto toen een spuitbus explodeerde.
Het ongeluk gebeurde rond half drie. Meerdere ambulances, de brandweer en een traumahelikopter kwamen ter plaatse.
De man heeft brandwonden opgelopen in zijn gezicht en moest met spoed naar een ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd.
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