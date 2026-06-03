Bestuurder onwel op A73 bij Boxmeer: twee gewonden naar ziekenhuis

Bij een ongeluk op de A73 bij Boxmeer zijn woensdagmiddag twee mensen gewond geraakt. Een auto raakte van de weg en liep zware schade op.

De bestuurder zou onwel zijn geworden, waarna de auto tegen een vrachtwagen reed en vervolgens van de weg raakte. Het voertuig botste daarna tegen een matrixbord en kwam daar tot stilstand.

Brandweer en ambulance kwamen ter plaatse. De twee inzittenden zijn met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het met hen gaat, is niet bekendgemaakt.

Rijstrook afgesloten

Rijkswaterstaat meldde woensdag om vier uur dat een rijstrook in de richting van Nijmegen was afgesloten. Weggebruikers moesten op dat moment rekening houden met een vertraging van ongeveer veertig minuten.

Rond vijf uur woensdag was de weg weer volledig vrij.