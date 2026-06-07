Herlings gaat voor sportieve revanche, kijk hier live naar GP van Letland

Jeffrey Herlings uit Oploo slaagde er afgelopen zondag tijdens de GP van Duitsland niet in om de leiding in het MXGP-klassement over te nemen. De motorcrosser krijgt dit weekend in Letland een nieuwe kans.

Op het circuit van het Duitse Teutschenthal viel Herlings in de eerste manche uit. De tweede manche eindigde hij als tweede. Beide manches werden gewonnen door de Belgische Lucas Coenen, die daarmee zijn koppositie in het klassement verstevigde.

In Letland hoopt Herlings het puntenverschil met Coenen te verkleinen. Ook twee andere Brabanders komen in actie: Kay de Wolf uit Eersel bezet de zesde plek in het klassement, Calvin Vlaanderen uit Heeswijk-Dinther staat twaalfde. Beide manches in Letland zijn hier live te volgen:

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Nos te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Nos te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren