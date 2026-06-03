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Geen treinen tussen Tilburg en Breda na aanrijding met persoon

Vandaag om 17:57
Aanrijding met een persoon (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
Aanrijding met een persoon (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).

Door een aanrijding met een persoon in Rijen rijden er woensdagavond tot kwart voor acht geen treinen tussen Breda en Tilburg. Veel mensen op het station hebben de aanrijding zien gebeuren. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De trein strandde rond half vijf in de buurt van het Stationsplein in Rijen. Bij de aanrijding is een persoon overleden. Veel mensen zagen dit gebeuren. De politie heeft daarom een aantal getuigen opgevangen op het politiebureau. 

Aangepaste dienstregeling
De NS meldt dat er een aangepaste dienstregeling is, totdat de storing is verholpen. Dit duurt waarschijnlijk tot woensdagavond kwart voor acht. Reizigers kunnen bus 371 nemen als alternatief. 

Rondom het station is de omgeving afgezet. 

Aanrijding met een persoon (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
Aanrijding met een persoon (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).

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