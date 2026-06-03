Man (77) plakt naaktfoto van ex op raam en stalkt haar vanuit de gevangenis

Stalken, haar met de dood bedreigen en een naaktfoto van haar voor zijn raam hangen. Wilhelmus H. (77) uit Breda viel zijn ex, die tegenover hem woont, vijf jaar lang lastig. Hij zit daarom in de gevangenis. Zijn advocaat vroeg woensdag om schorsing van de voorlopige hechtenis, maar de rechtbank in Breda ging daar niet in mee.

H. en het slachtoffer wonen al 27 jaar tegenover elkaar in Breda. De twee hadden een tijd een relatie, totdat zij er een punt achter zette. Dat kon H. niet verkroppen. Vanaf 2021 begon hij haar lastig te vallen. Hij gooide brieven, krantenknipsels en etenswaren door haar brievenbus. Hij liet foto's van haar aan buurtbewoners zien en hing een naaktfoto van haar voor zijn raam, zodat voorbijgangers die vanaf de straat konden zien. De officier van justitie wees er tijdens de zitting op dat H. ook vanuit de gevangenis brieven naar zijn ex bleef sturen. "Wat de veiligheid betreft wil ik opmerken dat er zeer zorgelijke uitspraken zijn gedaan door verdachte bij de politie en rechter-commissaris, onder andere over femicide", aldus de officier.

"Ik sluit niet uit dat als ik nog kwader op je wordt, ik mij wellicht op enig moment niet kan beheersen."

In eerdere brieven aan het slachtoffer had H. het daar ook over. "Tot nu toe heb ik mijn vreselijke woede om wat je me allemaal hebt aangedaan, alle pijn en het kapot maken van een mooie oude dag, niet geuit in mishandeling of femicide. Door mijn grote mate van zelfbeheersing. Ik sluit niet uit dat als ik nog kwader op je wordt, ik mij wellicht op enig moment niet kan beheersen", schreef hij. Later gooide hij een krantenknipsel door haar brievenbus met als kop 'Jaarlijks meer dan twintig vrouwen in Nederland gedood door (ex-)partner'. Daarbij schreef hij: en nu maar hopen dat ik door onverwachte gebeurtenissen niet naar bovenstaande ga neigen.

"Ik besef dat ik als mens fouten heb gemaakt, me vergist heb."

De advocaat van H. wil dat zijn cliënt het proces in vrijheid kan afwachten. De omstandigheden in de gevangenis zouden hem geen goed doen. "Cliënt valt vaak, hij slaapt nauwelijks en heeft medicatie voor hartklachten", aldus de advocaat. Het persoonlijkheidsonderzoek naar H. loopt nog, waardoor de zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld. De betrokken psycholoog heeft gevraagd ook een psychiater naar H. te laten kijken. "Dat hij dit vraagt is omdat hij kennelijk de indruk heeft dat er mogelijk meer aan de hand is bij u", legde de rechter aan H. uit. De rechter wees er ook op dat H. al eerder meerdere keren was geschorst, maar dat hij het slachtoffer telkens weer lastigviel. "Ik besef dat ik als mens fouten heb gemaakt, me vergist heb", reageerde H. "Ik verlang ongelooflijk naar mijn kleinkinderen die ik al een half jaar niet meer gezien heb."

"Ik heb nog nooit iemand geslagen."