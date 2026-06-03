Marco wie? en hond doodgebeten in Oss: dit mag je niet missen

Een wel heel bijzondere misser van deze politieman achtervolgt hem al sinds 1988. En in Oss moesten moeder en kind toezien hoe hun hondje werd doodgebeten. Dit zijn de vijf verhalen die je woensdag gelezen moet hebben.

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In Oss is een hond doodgebeten door agressieve honden van een camperbewoner die al maandenlang illegaal op de Rusheuvel verblijft. De camperplaats mag maximaal 72 uur worden gebruikt, maar de bewoner trekt zich daar niets van aan. Een omwonende zag machteloos toe hoe haar hond vijftien minuten lang werd verscheurd, terwijl ze zelf met haar kind in de kinderwagen liep. Buurtbewoners vrezen escalatie en klagen dat politie en handhaving niets ondernemen. Lees hier het hele verhaal.

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Politieman Henk Croonen uit Sprundel herkende in 1988 Marco van Basten niet toen het Nederlands elftal terugkeerde na het EK. De sterspeler had een grijs pak aan en wilde door de ME-linie, maar Henk hield voet bij stuk: alleen spelers van Oranje mochten erdoor. De pelotonscommandant moest hem uiteindelijk verlossen: 'Dit is Marco van Basten, Henk.' Henk had weinig met voetbal en rende altijd tijdens wedstrijden, omdat het dan rustig op straat was. Check het hier.

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Donderdag bedwingen 5352 deelnemers de Alpe d'Huez voor de twintigste editie van Alpe d'HuZes, waarvan 1302 Brabanders. Dat is ruim 21 procent van alle deelnemers, waarmee Brabant weer het best vertegenwoordigd is. De actie zamelt geld in voor onderzoek naar kanker en verbetering van levenskwaliteit van kankerpatiënten. Vorig jaar werd ruim 19 miljoen euro opgehaald. Hier lees je hun verhaal.

De Raad van State heeft geen bezwaren tegen de naamsverandering van GroenLinks-PvdA naar Progressief Nederland (PRO) bij de komende verkiezingen. Dit ondanks protesten van lokale Pro-partijen die vrezen voor verwarring met hun eigen partijen. PRO Eindhoven en acht andere lokale partijen hadden bezwaar gemaakt, omdat ze bang zijn hun lokale identiteit te verliezen. De hoge rechters gingen daar niet in mee. Lees hier hun analyse.

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PSV levert tien spelers aan het komende WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico, waarmee de club op de dertiende plek staat van clubs met de meeste WK-gangers wereldwijd. Ook Eerste Divisie-clubs FC Den Bosch en RKC Waalwijk zijn vertegenwoordigd via drie spelers die uitkomen voor WK-debutant Curaçao onder bondscoach Dick Advocaat. In totaal doen 33 spelers uit de Eredivisie en vijf uit de Eerste Divisie mee, het dubbele van het WK in Qatar in 2022. Lees het hier.