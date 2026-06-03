Minister dreigt met uitzendverbod voor vleessector

Minister Vijlbrief dreigt de vleessector met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten. Als de sector niet voor 15 juni aantoont dat er verbeteringen zijn doorgevoerd in de omgang met arbeidskrachten, gaat hij daar werk van maken.

Misstanden in de vleessector Volgens de minister worden er al sinds 2010 misstanden gemeld over de behandeling van personeel, veelal arbeidsmigranten, in slachthuizen en andere vleesverwerking. De klachten gaan onder meer over onderbetaling, overmatig lange werktijden, onveiligheid op de werkvloer, slechte huisvesting, intimidatie en geweld.

Vijlbrief deed die mededeling tijdens een debat over arbeidsmigratie in de Tweede Kamer, schrijft de NOS . Na afloop voegde hij tegenover Nieuwsuur toe dat hij die deadline zo'n twee maanden geleden al had gesteld in een gesprek met de vleessector.

Sinds 2021 zijn er volgens Vijlbrief 29 gesprekken met de sector gevoerd, waarvan twaalf met hem en zijn voorgangers. Dat heeft volgens hem niet geleid tot de noodzakelijke vooruitgang.

'Geen verbetering, dan werken aan uitzendverbod'

"Als over anderhalve week niet is aangetoond dat het beter gaat, ga ik werken aan een uitzendverbod, zo simpel is het", aldus de minister. Als zo'n verbod er komt, mogen er helemaal geen tijdelijke arbeidskrachten meer worden ingehuurd in de sector.

Vijlbriefs voorganger Eddy van Hijum kondigde vorig jaar al aan te werken aan een vergelijkbaar verbod, maar dat leidde niet tot concrete maatregelen. Vijlbrief: "Ik wil gewoon zien wat er gebeurd is, anders ga ik deze stok achter de deur inzetten."

Grote slachthuizen in Brabant

In Brabant staan meerdere grote slachthuizen die gebruikmaken van uitzendkrachten, waaronder Vion in Boxtel en Tilburg, Van Rooi Meat in Helmond en Vitelco in Den Bosch.