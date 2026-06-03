Politie vindt miljoenen aan coke en Kalasjnikov bij grote actie Eindhoven

Een Kalasjnikov, 125 zakjes drugs en 53 blokken cocaïne met een straatwaarde die oploopt in de miljoenen. Dat leverde een tweedaagse grootschalige politiecontrole op 27 en 28 mei in de regio Eindhoven op. Daarbij zijn zeker vijf mensen aangehouden, meldt de politie.

Twee verdachten werden op heterdaad betrapt toen zij de blokken cocaïne aan het inladen waren en zijn direct opgepakt. In Best werd een 26-jarige man uit Schijndel aangehouden met 125 zakjes drugs op zak.

Aanhoudingen bij verkeerscontrole

Ook tijdens een verkeerscontrole werden drie mensen aangehouden. Agenten troffen daarbij een Kalasjnikov met bijbehorende munitie aan. Daarnaast reden negen mensen onder invloed van alcohol of drugs en hadden twee mensen een ongeldig rijbewijs.

In het buitengebied van Bladel en Reusel, en in Eindhoven, controleerde de politie ook verschillende panden en garageboxen. In Eindhoven werden daarbij illegale sigaretten aangetroffen.

Bredere samenwerking

De controle was onderdeel van een bredere samenwerking tussen politie, gemeenten, Koninklijke Marechaussee en de Belastingdienst om criminaliteit in de regio aan te pakken.