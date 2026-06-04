Vrouwen door bekende gedrogeerd, verkracht en gefilmd: Willebrorder vast

De politie heeft in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan vier verdachten aangehouden, waaronder een man uit Sint Willebrord. Uit informatie blijkt dat mogelijk meerdere vrouwen gedrogeerd zijn door iemand uit hun directe omgeving. Vervolgens zijn er seksuele handelingen bij de slachtoffers verricht, terwijl zij werden gefilmd.

De zaak kwam aan het rollen nadat de Nederlandse politie tips kreeg van overheidsdiensten uit Duitsland en Engeland. Vier andere verdachten (onder wie een Veldhovenaar) zijn geïdentificeerd, maar zitten op het moment niet vast.

Wapens in beslag genomen

Sommige verdachten hebben seksueel beeldmateriaal gemaakt en/of verspreid. Daarnaast worden sommige mannen ook verdacht van het in gevaar brengen van slachtoffers door ze te drogeren tot aan (poging tot) verkrachting aan toe. In de huizen van de verdachten zijn verschillende gegevensdragers als computers, usbsticks, SD-kaartjes en telefoons in beslag genomen voor verder onderzoek. Daarnaast zijn er op verschillende plekken drogerende en/of verdovende middelen gevonden en wapens in beslag genomen.

Het precieze aantal slachtoffers is nog onduidelijk. Volgens de politie is het wel duidelijk 'dat dit een zaak is met een enorme impact'. Verdachten deelden niet alleen beelden in besloten groepen op sociale media, maar wisselden volgens de politie ook tips met elkaar uit 'over hoe je slachtoffers het beste kan drogeren'.

Leven volledig op zijn kop

Daders van dit soort seksueel geweld gebruiken middelen als GHB of zware slaap- of kalmeringsmiddelen om slachtoffers te drogeren. "Als slachtoffer weet je mogelijk niet wat er met je is gebeurd, omdat je gedrogeerd kunt zijn geweest en buiten bewustzijn was. Het nieuws dat je partner of een bekende je mogelijk heeft gedrogeerd en misschien zelfs heeft verkracht of dit heeft willen doen, kan je leven volledig op z'n kop zetten", zegt Milou van der Kolk van het Team Seksuele Misdrijven van de Rotterdamse politie in een verklaring.

Slachtofferhulp Nederland is ingeschakeld om de slachtoffers bij te staan. Ook het Centrum voor Seksueel Geweld (CSG) en Veilig Thuis zijn betrokken.