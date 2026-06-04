Man en vrouw gewond bij frontale botsing in Den Bosch

Twee mensen zijn donderdagochtend gewond geraakt bij een frontale botsing in Den Bosch. Op de Aartshertogenlaan botste rond tien over zeven een automobilist op een kleine vrachtwagen.

In de vrachtwagen, met daarop een hoogwerker, zat een vrouw. Zij raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto, een man, is ook met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Het is onduidelijk hoe het ongeval is gebeurd. De politie overlegt nog of er verder onderzoek wordt ingesteld.

Wordt overig verkeer omgeleid?

Het ongeluk gebeurde bij de Frans Halsstraat. De Aartshertogenlaan is afgesloten tussen de rotonde met de Rompertsebaan en de Van Grobbendonklaan. Het verkeer wordt over een parallelweg geleid.

Brandweer, politie en ambulances kwamen ter plaatse. Beide voertuigen zijn total loss en worden afgevoerd door een berger.