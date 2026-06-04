Brabanders bedwingen Alpe d'Huez

Ruim 1300 Brabanders bedwingen donderdag de Alpe d'Huez in Frankrijk. Omroep Brabant doet donderdag de hele dag verslag. Via deze livestream kijk je mee met de fietsers, wandelaars en hardlopers op de mythische berg in Frankrijk.

Alpe d’HuZes begon twintig jaar geleden met 66 deelnemers die geld ophaalden voor KWF. Inmiddels is het evenement uitgegroeid tot een van de grootste fondsenwervende sportevenementen van Nederland. De limiet van 5000 deelnemers wordt jaarlijks snel bereikt. In 2025 reisden 1219 Brabanders af naar Alpe d’Huez om hun sportieve bijdrage te leveren.

De beklimming van Alpe d’Huez is ruim 14 kilometer lang, met een gemiddeld stijgingspercentage van 8 procent. Onderweg passeren deelnemers 21 bochten voordat ze finishen op ongeveer 1800 meter hoogte.

Jubileumjaar Het evenement wordt dit jaar voor de twintigste keer gehouden. Deelnemers gaan fietsend, wandelend of hardlopend de berg op om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. De einduitslag wordt donderdagavond rond acht uur bekendgemaakt.