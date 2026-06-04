Kijk LIVE mee: Brabanders bedwingen Alpe d'Huez

Ruim 1.300 Brabanders bedwingen donderdag de Alpe d'Huez in Frankrijk. Omroep Brabant doet donderdag de hele dag verslag. Hier volg je het evenement live.

Het evenement wordt dit jaar voor de twintigste keer gehouden. Deelnemers gaan fietsend, wandelend of hardlopend de berg op om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker.

Vanaf tien uur kijk je via deze livestream mee met de fietsers, wandelaars en hardlopers op de mythische berg in Frankrijk: