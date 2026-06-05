Leergeld betaalt zwemles voor families met weinig geld: 'Eeuwig dankbaar'

Stichting Leergeld bestaat 30 jaar en helpt jaarlijks duizenden Tilburgse kinderen. Voor Angela Harpal uit Tilburg maakt het een wereld van verschil. Ze is alleenstaand en heeft drie dochters. Het is financieel niet altijd even makkelijk, maar dankzij Leergeld hebben haar drie dochters twee zwemdiploma’s. "Als ik dat zelf had moeten betalen, hadden ze die niet gehad", vertelt ze.

Toen de buurvrouw van Angela zo’n elf jaar geleden vertelde over Stichting Leergeld, wekte dat meteen haar interesse. "Mijn oudste dochter moest naar zwemles, maar dat was zo duur", blikt ze terug. "We hadden het niet zo breed en daarom deed ik een aanvraag." De aanvraag van de Tilburgse werd door Leergeld goedgekeurd en daardoor kon haar oudste dochter haar A- en B-diploma halen. "Ze betalen de volledige zwemles voor een jaar. Dat gaat toch om 300 euro." Maar Stichting Leergeld doet nog veel meer, weet Angela. "Je kinderen komen in aanmerking voor een pakket als ze jarig zijn, ze kunnen nieuwe spullen krijgen voor de gym op school en de stichting maakt het ook mogelijk om te gaan sporten."

"Als mijn kind blij is, ben ik dat zelf ook."

Dat haar kinderen kunnen sporten, vindt Angela heel belangrijk. "Ze willen ook heel erg met je meedenken", vertelt ze. "Mijn jongste dochter zat eerst op judo, maar wilde via een vriend van ons op krav maga." Tot haar teleurstelling zat de sportschool waar je die verdedigingssport kon volgen niet in het pakket bij Leergeld. "Ik heb dat toen aangegeven en uiteindelijk hebben zij het toch geregeld." Haar dochter was helemaal gelukkig en dat doet ook Angela goed. "Als mijn kind blij is, ben ik dat zelf ook."

"Omdat ik het sporten niet zelf hoef te betalen, heb ik minder financiële stress."

Angela vindt het fijn dat haar dochters mee kunnen doen, maar het levert de 43-jarige Tilburgse zelf ook veel op. "Omdat ik het sporten niet zelf hoef te betalen, hou ik hier en daar wat over en heb ik minder financiële stress. Ik ben er zelf ook door gegroeid als mens." Ook de contacten die ze eraan overhoudt, zijn voor Angela heel belangrijk. "Je leert steeds meer mensen kennen en dat is heel fijn. Ik heb er zelfs vrienden aan overgehouden", vertelt ze. De dankbaarheid voor Stichting Leergeld kan Angela bijna niet in woorden bevatten. "Als ze morgen zouden zeggen dat ze ermee stoppen, zou mijn hart echt breken."