Hoe een mislukte concertopdracht uitgroeide tot groot Tilburgs festival

Zaterdag en zondag klinkt er weer volop Nederlandstalig levenslied in de Tilburgse binnenstad. Het Festival van het Levenslied bestaat al sinds begin jaren negentig en is in die tijd uitgegroeid tot een gratis stadsfestival dat tienduizenden bezoekers trekt. Organisator Paul van Loon kijkt er ieder jaar weer naar uit. "We hebben de beste artiesten van het Nederlandse levenslied al naar Tilburg gehaald."

Dat het festival er überhaupt gekomen is, heeft Tilburg aan een gelukkig toeval te danken. Paul van Loon kreeg destijds, als lid van een jongerennetwerkorganisatie, de opdracht een klassiek concert in de binnenstad te organiseren. Dat zag hij niet zitten. Hij wilde een feest voor alle Tilburgers en zo ontstond het idee voor het Festival van het Levenslied. Voor de allereerste editie moet Paul diep in zijn geheugen graven. "Het was in ieder geval op het Piusplein en er stonden artiesten als Corry Konings en Jacques Herb", herinnert hij zich. "Het was eigenlijk een cadeautje van Tilburgse ondernemers aan de stad, en dat is het nog steeds."

"Het is enorm uit de kluiten gegroeid."

Voor die eerste editie sprokkelden ondernemers zo'n 80.000 gulden bij elkaar. Dat staat in schril contrast met de kosten van dit jaar. "We hebben 450.000 euro nodig voor deze editie. Dat is logisch, want alles is veel duurder geworden", zegt Paul. Toch toont het ook hoe sterk het festival is gegroeid. "Het is enorm uit de kluiten gegroeid." Een festival met Nederlandstalige zangers leverde in het begin nogal eens sceptische reacties op. "Het was toen wel een ding", herinnert Paul zich. "Wat voor mensen halen we daarmee naar de binnenstad? Dat was een veelgehoorde vraag." Hij ging er toch voor, samen met een enthousiaste club ondernemers. "Iedereen heeft er wel wat mee. Zelfs mensen die het eigenlijk niks vinden, kunnen bekende liedjes meezingen."

"Thuis zal je bij mij nooit Corry Konings of Django Wagner tegenkomen."

Die vermenging is precies wat Paul zo waardeert. Op het festivalterrein staan bewoners uit verschillende Tilburgse wijken en studenten vrolijk door elkaar. "Dat is toch prachtig." Zelf zingt hij ook graag mee, maar heeft hij stiekem een andere voorkeur. "Ik luister het liefst naar klassieke muziek", lacht hij. "Thuis zal je bij mij nooit Corry Konings of Django Wagner tegenkomen." Deze editie vindt het festival voor het eerst niet plaats op de Paleisring, omdat die locatie vergroend wordt. Het feest verhuist naar een terrein aan de andere kant van de Katterug. Paul erkent dat dit iets met de sfeer kan doen. "Maar we hebben er alle vertrouwen in. Het feest blijft het feest." Als tienduizenden Tilburgers dit weekend weer meezingen, zal Paul tevreden toekijken. "Natuurlijk ben je dan trots, maar ik doe dit zeker niet alleen. Het is een cadeautje van de stad aan de stad."