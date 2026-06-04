In kwetsbare wijken zijn meer problemen rond geboorten

In vier Brabantse wijken waar grote sociaaleconomische achterstanden zijn, worden baby’s vaker te vroeg geboren. Ook zijn baby’s daar kleiner bij de geboorte en overlijden ze vaker rond de geboorte. Dit blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers zijn verschillen ten opzichte van andere wijken 'te herleiden naar de leefomstandigheden tijdens de zwangerschap'.

"Als er in een buurt sprake is van veel criminaliteit, kan dat stress en een onveilig gevoel veroorzaken bij de aanstaande moeder. En stress kan bijvoorbeeld leiden tot vroeggeboorte", legt Jasper Been, kinderarts-neonatoloog en onderzoeker van het Erasmus MC, uit. Ook omgevingsfactoren als luchtvervuiling, geluidsoverlast en woonomstandigheden – zoals hittestress, schimmel en de luchtkwaliteit binnenshuis – kunnen bijdragen aan verschillen in geboorte-uitkomsten. Vier kwetsbare wijken

De gebieden waarover het gaat, vallen onder het zogeheten Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. In Brabant gaat het om: Breda-Noord, Eindhoven Woensel-Zuid, Roosendaal Ring en Tilburg Noordwest. In deze wijken spelen veel problemen, zoals werkloosheid, armoede, onderwijsachterstanden en woonproblematiek.