Vrouw gewond bij brand in garage, accu mogelijke oorzaak

In een garage bij een huis in Waspik is donderdagochtend rond half acht brand ontstaan. De bewoonster van het huis aan de Scharloo rook brandlucht en ging op onderzoek uit. Ze zag veel rook uit de garage komen.

De vrouw waarschuwde de overbuurvrouw, die vervolgens de brandweer belde. De brandweer was er snel en heeft de brand geblust. Tussen de brandresten werd een accu gevonden, waarschijnlijk van een elektrische fiets of een ander voertuig.

Ook een ambulance werd opgeroepen, omdat de vrouw veel rook had ingeademd. Zij is onderzocht en naar het ziekenhuis gebracht.

Het huis moest worden geventileerd omdat er een verhoogde concentratie koolmonoxide in hing. De garage liep flinke rook- en roetschade op. Ook het huis raakte flink vervuild door het roet.

Stichting Salvage zal de bewoners helpen bij de afhandeling van de brandschade.