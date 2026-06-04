Wegenwachter (60) rijdt dief dood na achtervolging en krijgt vier jaar cel

Wegenwachter Wil van G. (60) uit Westerhoven heeft een celstraf van vier jaar gekregen, waarvan twee voorwaardelijk voor het doodrijden van een 56-jarige man. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch donderdag geoordeeld. Van G. reed in 2024 de 56-jarige John dood, die even daarvoor zijn telefoon en portemonnee met zeshonderd euro uit zijn bus had gestolen, terwijl Van G. iemand hielp met pech.

De grote vraag voor de rechters was of je na een diefstal van je telefoon en portemonnee de dief mag achtervolgen. Dat lijkt een logische reactie, maar waar de officier van justitie tijdens de zitting heel erg moeite mee bleek te hebben, was de manier waarop. Volgens haar maakte John een verkeerde keuze door Wil van G. te bestelen, maar maakte de wegenwachter een nog verkeerdere keuze door kilometerslang gevaarlijk door Eindhoven te rijden om 'koste wat kost zijn spullen terug te krijgen'. Juridisch gezien aanvaardde hij volgens haar 'de aanmerkelijke kans dat hij iemand dood zou rijden'.

Rijgedrag ging te ver

De rechtbank gaat hierin mee. "Het is niet te rechtvaardigen dat hij zo achter de dief aanging", aldus het vonnis. "Zo is de bestelbus een dodelijk wapen, zeker als je zo dicht achter een fietser rijdt", vindt de rechtbank, die wel snapt dat Wil van G. boos was en zeker niet op de dood van John uit was. "Maar zijn rijgedrag ging alle perken te buiten", aldus de rechtbank.

De advocaten van Van G. vonden helemaal niet dat hij veel te gevaarlijk reed en pleitten twee weken geleden voor vrijspraak. Natuurlijk was de wegenwachter boos over de diefstal door veelpleger John, maar hij reed bijvoorbeeld niet te hard. Bovendien reed John ineens van de stoep de weg op en belandde hij zo onverwacht voor de wegenwachtbus. Ook zouden verschillende getuigen, die John goed kenden, uit wraak foute verklaringen hebben afgelegd.

Diefstal bij pechhulp

Het fatale verhaal begon toen Wil van G. op 16 mei 2024 een vrouw met pech hielp bij de Lidl aan de Urkhovenseweg. Terwijl hij de auto aan het repareren was, werden zijn telefoon en portemonnee met zeshonderd euro uit zijn bus gestolen. Een getuige zag dat en waarschuwde Wil. Die ging nog achter de grijnzende dief aan, die vluchtte op een elektrische fiets, maar kon hem niet achterhalen.