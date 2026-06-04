Wegenwachter (60) rijdt dief dood na achtervolging en krijgt vier jaar cel
Wegenwachter Wil van G. (60) uit Westerhoven heeft een celstraf van vier jaar gekregen, waarvan twee voorwaardelijk voor het doodrijden van een 56-jarige man. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch donderdag geoordeeld. Van G. reed in 2024 de 56-jarige John dood, die even daarvoor zijn telefoon en portemonnee met zeshonderd euro uit zijn bus had gestolen, terwijl Van G. iemand hielp met pech.
De grote vraag voor de rechters was of je na een diefstal van je telefoon en portemonnee de dief mag achtervolgen. Dat lijkt een logische reactie, maar waar de officier van justitie tijdens de zitting heel erg moeite mee bleek te hebben, was de manier waarop. Volgens haar maakte John een verkeerde keuze door Wil van G. te bestelen, maar maakte de wegenwachter een nog verkeerdere keuze door kilometerslang gevaarlijk door Eindhoven te rijden om 'koste wat kost zijn spullen terug te krijgen'. Juridisch gezien aanvaardde hij volgens haar 'de aanmerkelijke kans dat hij iemand dood zou rijden'.
Rijgedrag ging te ver
De rechtbank gaat hierin mee. "Het is niet te rechtvaardigen dat hij zo achter de dief aanging", aldus het vonnis. "Zo is de bestelbus een dodelijk wapen, zeker als je zo dicht achter een fietser rijdt", vindt de rechtbank, die wel snapt dat Wil van G. boos was en zeker niet op de dood van John uit was. "Maar zijn rijgedrag ging alle perken te buiten", aldus de rechtbank.
De advocaten van Van G. vonden helemaal niet dat hij veel te gevaarlijk reed en pleitten twee weken geleden voor vrijspraak. Natuurlijk was de wegenwachter boos over de diefstal door veelpleger John, maar hij reed bijvoorbeeld niet te hard. Bovendien reed John ineens van de stoep de weg op en belandde hij zo onverwacht voor de wegenwachtbus. Ook zouden verschillende getuigen, die John goed kenden, uit wraak foute verklaringen hebben afgelegd.
Diefstal bij pechhulp
Het fatale verhaal begon toen Wil van G. op 16 mei 2024 een vrouw met pech hielp bij de Lidl aan de Urkhovenseweg. Terwijl hij de auto aan het repareren was, werden zijn telefoon en portemonnee met zeshonderd euro uit zijn bus gestolen. Een getuige zag dat en waarschuwde Wil. Die ging nog achter de grijnzende dief aan, die vluchtte op een elektrische fiets, maar kon hem niet achterhalen.
Toen zijn zoon later doorgaf dat hij de telefoon van Wil een paar kilometer verderop zag op een locatie-app, ging de wegenwachter alsnog achter de dief aan. En bij een speeltuintje aan de Kempensebaan trof hij drie mannen en een van hen herkende hij als de dief.
Wil stapte schreeuwend uit met een vijftig centimeter lange bandenlichter in zijn hand. De dief ging er snel weer vandoor op zijn fiets en Wil van G. ging opnieuw achter hem aan. Op beelden die in de rechtszaal werden vertoond, was te zien dat de wegenwachter stevig doorreed over een kruising, terwijl John op zijn fiets aan de andere kant van de groenstrook op de Kempensebaan reed.
Fatale aanrijding
Toen Wil van G. het grasveld overstak, reed John de Van Minderhoutstraat in. Van G. raakte hem daar met een snelheid van 23 tot 25 kilometer per uur van achteren en John belandde onder de wielen. Toen Wil van G. dat zag, reed hij de auto snel achteruit, maar daarbij reed hij nog een keer over het slachtoffer heen. John werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij twee dagen later.
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Na de aanrijding ontstond een heel gekke situatie: zeker drie bekenden van John, de twee mannen uit het speeltuintje en een vriendin, haalden geld en de telefoon uit de zakken van de zwaargewonde John. Ook werd een kogel uit zijn broekzak gevist, "want daar had de politie niks mee te maken". Beide mannen waren volgens de politie dakloos, de vriendin werd betiteld als veelpleger. Ze verklaarden dat de wegenwachter dat geld had gepakt.
Bezwaren afgewezen
De rechtbank veegt ook de bezwaren van de advocaten van tafel. Die stelden onder meer dat Wil van G. niet te hard reed, claxonneerde om hem te laten stoppen en dat John onverwacht de weg op reed. Ook verleende hij meteen eerste hulp, maar dat doet volgens de rechtbank niets af aan de ernst van de feiten.
Wil van G. hoeft niet zijn rijbewijs voor vijf jaar in te leveren, zoals justitie had geëist. Volgens de rechtbank is het gevaar op herhaling niet groot.
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