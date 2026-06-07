Dit oude café was eerst dé ontmoetingsplek van het dorp, nu is het te koop

Een karakteristiek huis met een rijke geschiedenis staat te koop in Nieuwkuijk. Het witte pand aan de Onsenoortsestraat stamt uit 1934 en begon als een dorpswinkel. Daarna kon je er vanaf 1967 een buurtcafé vinden. “Dat was café ’t Fust, een kleine zaak die veel mensen hier zich nog wel herinneren”, zegt makelaar Angeliene Magielse van Staete Vlijmen. Inmiddels is het vrijstaande pand al tientallen jaren een woonhuis, met veel ruimte achter de gevel.

Yvonne Vogelenzang Geschreven door

“We hebben de bouwtekeningen van het café kunnen achterhalen”, vertelt de makelaar. “Het was echt een klein dorpscafé, dus zeker niet voor feesten en partijen, maar een plek waar de mensen uit de buurt elkaar troffen. Over de winkel die er voor die tijd in zat, konden we helaas niet veel vinden.” Ruimte voor groot gezin

De huidige eigenaren kochten het pand in 1999. In de loop der jaren hebben ze er veel aan verbouwd om er een huis van te maken met ruimte voor een groot gezin. “Het meeste hebben ze destijds gedaan, maar ook daarna hebben ze nog stappen gezet. Zo is een paar jaar terug de badkamer verbouwd.” Nu de kinderen uitgevlogen zijn, wordt het huis te groot en daarom staat het te koop.

“Het is een huis met heel veel sfeer”, zegt Magielse. “Bovendien kun je er veel kanten mee op.” De woning zelf heeft vijf slaapkamers. Buiten in de tuin staat nog een huisje met een eigen woonkamer, slaapkamer, keuken en badkamer. Zo’n ruimte waar iemand zelfstandig kan wonen, is volgens de makelaar een groot pluspunt. “De eigenaren gebruikten het als logeerruimte. Maar het is ook heel geschikt voor bijvoorbeeld mantelzorg, zoals je nu steeds vaker ziet. Of je kunt er een kantoor of atelier van maken.”

Dit tuinhuis heeft een woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer.



De woonkamer is ruim en licht en je hebt er nog het originele balkenplafond. In het midden van het huis vind je de keuken, die van alle gemakken is voorzien en waar genoeg ruimte is voor een eettafel. Dit is duidelijk een centrale plek die uitnodigt om uitgebreid te koken, samen koffie te drinken of na het eten nog lang aan tafel te blijven hangen. Via de bijkeuken loop je de tuin in. Die ligt op het zuiden en heeft gedeeltelijk een overkapping, zodat je eigenlijk het hele jaar door buiten kunt zitten. Met maar iets meer dan tweeduizend inwoners is Nieuwkuijk een klein dorp waar je geen school of supermarkt zult vinden. “Maar die vind je wel in Vlijmen en daar ligt Nieuwkuijk zo dicht tegenaan dat je echt goed moet opletten om te weten in welk van de twee dorpen je bent”, zegt de makelaar lachend. “Ook Drunen ligt dichtbij en bovendien ben je met je auto zo op de A59. Je hebt hier eigenlijk het voordeel van twee werelden: je woont in een dorpse omgeving, maar toch is alles dichtbij.” Het huis is al eventjes op de markt, maar de ideale koper heeft zich nog niet aangediend. De vraagprijs bedraagt 675.000 euro. Volgens de makelaar moet je als koper vooral op zoek zijn naar een huis met veel charme en karakter. “De sfeer die je in dit huis vindt, zul je in een nieuwbouwwoning nooit krijgen. Het is echt een huis waar iemand verliefd op moet worden.”