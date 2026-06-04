Drugs en tonnen contant geld gevonden bij bedrijf in Tilburg

Bij een bedrijf aan de Ringbaan Oost in Tilburg heeft de politie dinsdag tientallen kilo's hasj en hennep aangetroffen, evenals enkele tonnen aan contant geld. Dat meldt de politie.

Agenten voerden de controle uit samen met medewerkers van de gemeente Tilburg. In een deel van het bedrijf troffen zij een hennepgeur aan. Omdat op het eerste gezicht niets te zien was, werd een drugshond ingezet om de exacte locatie te bepalen.

Hash en hennep

Uiteindelijk vonden de agenten tientallen kilo's hasj en hennep met een straatwaarde van enkele tienduizenden euro's, en materialen die worden gebruikt bij een hennepkwekerij. Daarnaast werd ook enkele tonnen aan contant geld aangetroffen. Alles is door de politie in beslag genomen.

De politie heeft een onderzoek ingesteld. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, maar de politie sluit niet uit dat die nog volgen.