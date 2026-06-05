50 miljoen streams op Spotify voor Jeroen: ‘Had dit nooit durven dromen’

De neoklassieke pianomuziek van Jeroen Granneman uit Berkel-Enschot is wereldwijd een stille hit. Zijn zelf gecomponeerde nummers zijn inmiddels meer dan 50 miljoen keer beluisterd op Spotify. "Ik had dit vijf jaar geleden nooit kunnen bedenken", zegt de pianoleraar.

Bijna vier jaar geleden zette Jeroen zijn allereerste nummer online. "Dat was White Butterfly", herinnert hij zich. Het neoklassieke stuk werd al snel opgepikt en kwam in de grootste afspeellijst voor klassieke pianomuziek op Spotify terecht. "Binnen een half jaar had ik al meer dan tien miljoen streams", vertelt hij.

Die populariteit bracht de nodige veranderingen met zich mee, al bleef Jeroen met beide benen op de grond. "Ik kan gewoon nog over straat", lacht hij als het gesprek op zijn bekendheid komt. "Maar ik krijg wel heel vaak leuke reacties van mensen die mijn muziek kennen." Zo trad hij onlangs op in De Schalm, het sociaal-cultureel centrum van Berkel-Enschot. "Ik had niet gedacht dat mensen een uur naar mijn muziek zouden willen luisteren, maar het bleek een succes. Er kwam iemand naar me toe die vertelde dat mijn muziek haar zoveel rust gaf. Dat is ontzettend mooi om te horen."

“Ik heb luisteraars van over de hele wereld.”

De positieve reacties komen lang niet alleen uit zijn eigen dorp. "Ik heb luisteraars van over de hele wereld. Nieuw-Zeeland, andere landen in Europa, maar ook Amerika", vertelt Jeroen. "Laatst kreeg ik een berichtje van een pianolerares uit de Verenigde Staten. Het was een filmpje van haar leerlingen die oefenden met mijn muziek. Dat vind ik gaaf." De laatste jaren focust Jeroen zich steeds meer op het componeren. "Ik geef pianoles, maar ben dat de afgelopen tijd minder gaan doen. Ik ben vaker gaan optreden en meer bezig met het maken van muziek." Dat hij minder les geeft, is mede mogelijk door de inkomsten uit zijn streams. "Je houdt er zeker iets aan over. Ik kan er andere keuzes door maken en ben een stuk minder afhankelijk van het lesgeven."

“Op die manier spreek ik een zo breed mogelijk publiek aan.”

Jeroen zet zijn muziek nog altijd online en heeft inmiddels meerdere Spotify-profielen: voor zijn eigen composities, voor kinderliedjes en voor popcovers. "Op die manier spreek ik een zo breed mogelijk publiek aan." Hoe het verder gaat, laat hij bewust in het midden. "Ik probeer niet te veel in de toekomst te kijken. Ik laat het los en zie wel wat er verder gaat gebeuren."

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