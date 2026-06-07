Wichelroedeloper: 'Negatieve energie in NAC-stadion zuigt spelers leeg'

NAC hoopt na de degradatie binnen een jaar terug te keren naar de Eredivisie. Maar Jan Boeren gelooft daar weinig van. Volgens de wichelroedeloper uit Terheijden ligt het probleem niet bij de spelers of de trainer, maar aan de negatieve energie onder het Rat Verlegh Stadion. "Zolang daar niets verandert, wordt promoveren heel moeilijk."

Als Boeren langs het stadion loopt, voelt hij het direct. "Die energie begint aan je te trekken", zegt hij. "Dat zuigt je leeg." Volgens hem gebeurt dat ook bij de spelers van NAC, waardoor zij minder presteren en sneller geblesseerd raken. "NAC heeft gewoon goede spelers", zegt hij. "Die zouden in mijn ogen makkelijk in de Eredivisie mee kunnen draaien. Alleen de energie in het stadion klopt niet. Daardoor komt er steeds meer spanning op spelers te staan en dat zie terug op het veld."

"Hoe meer er in het Rat Verlegh Stadion gevoetbald wordt, hoe minder energie er overblijft."

Volgens Boeren is het stadion gebouwd op een negatieve plek. Onder de grond lopen volgens hem wateraders (ondergrondse waterstromen) die een bepaalde energie afgeven. Als die wordt versterkt door bovengrondse straling van bijvoorbeeld draadloze communicatie en mobiele netwerken wordt dat negatief en leidt dat tot onbalans. Dat NAC komend seizoen direct terugkeert naar de Eredivisie acht hij daarom onwaarschijnlijk. "In het begin van het seizoen zal het nog wel redelijk lopen", vertelt Jan. "Maar hoe langer ze in het stadion verblijven hoe minder ze in hun energie komen. Dan krijg je weer dezelfde problemen zoals concentratieverlies en blessuregevoeligheid." Boeren is geen onbekende voor NAC. Hij was in het verleden vier keer betrokken bij de club, onder meer tijdens de succesvolle periodes van de trainers Henk ten Cate, Ernie Brandts en Robert Maaskant. Ook rond de promotie onder Jean-Paul van Gastel zou hij in 2024 werkzaamheden hebben verricht.

De wichelroede van Jan Boeren geeft energiebanen zien.

Zijn werk begint met een wichelroede. Daarmee spoort hij naar eigen zeggen wateraders en andere verstoringen op. Daarna plaatst hij speciale kastjes in het stadion die de negatieve straling zouden blokkeren of neutraliseren. Over de inhoud daarvan wil Boeren niets zeggen: "Dat is het geheim van de smid." Daarnaast helpt hij ook spelers die daarvoor openstaan. Ook bij hen haalt hij volgens eigen zeggen de negatieve energie weg. "Bij spelers waarvan ik dacht dat ze thuis ook op een verkeerde plaats zaten, plaatste ik soms kastjes." Volgens hem zorgt dat voor minder spanning op het lichaam, een beter herstelvermogen, concentratie en minder blessures.

"Voor jongens die erin geloofden, kon het een voordeel zijn."

Oud-NAC-trainer Robert Maaskant maakte in het seizoen 2009/2010 gebruik van de diensten van de wichelroedeloper uit Terheijden. Hij kijkt daar met een open, maar ook nuchtere blik op terug. "Ik heb altijd alles aangegrepen om een ploeg maximaal voor te bereiden", zegt Maaskant. "Voor de jongens die erin geloofden, kon het een voordeel zijn. En als je er niks mee had, was dat ook prima. Jan gaf aan welke spelers volgens hem goed of slecht in hun energie zaten en dat kwam vaker wel dan niet uit. Alle kleine beetjes helpen, dus waarom zou je het dan niet doen?"

Robert Maaskant werkte bij NAC met wichelroedeloper Jan Boeren (Foto: VI Images)

Voor theorieën over wateraders, aardstralen en het neutraliseren van straling bestaat geen wetenschappelijk bewijs. Onderzoekers hebben nooit kunnen aantonen dat dergelijke energievelden invloed hebben op sportprestaties of blessuregevoeligheid. Sportieve resultaten worden doorgaans verklaard door factoren als spelerskwaliteit, beleid, training, financiën en medische begeleiding. Boeren begrijpt dat niet iedereen zijn theorieën serieus neemt. "Dat mag ook", zegt hij. "Het is moeilijk te bewijzen omdat je het niet kunt zien. "In de veehouderij zijn we er bijvoorbeeld al veel verder mee. In mijn ogen zou het verstandig dat de sportwereld er ook naar kijkt."

"Blijkbaar heeft NAC me niet nodig."