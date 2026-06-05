Broers Willy en Hans dragen al jaren een wonder mee: 'Een morele plicht'

Al zo'n vijftig jaar lopen de broers Willy en Hans Janssen mee met de Boxmeerse Vaart. Sinds 1400 trekt de processie jaarlijks, veertien dagen na Pinksteren, door de straten van Boxmeer. Het middelpunt is de reliek van het Heilig Bloed, en die dragen de broers zelf. Dit jaar is de Vaart op zondag 7 juni. "Het is een feest van traditie en verbroedering", vertelt Hans.

In de gangen van het Karmelklooster hangen de kleren al klaar. Een wijde rode toog, een wit gewaad met geborduurde versieringen en losse rode mouwen. "Het is een hele verkleedpartij", zegt Hans lachend. "Maar het is geen carnaval. Het hoort gewoon bij de traditie." De broers werden zo'n vijftig jaar geleden overgehaald om mee te lopen. "Ons mam werd ooit door een buurman benaderd met de vraag of haar jongens niet mee zouden willen lopen met de Vaart", vertelt Willy. "We konden er zelfs een rijksdaalder, tweeëneenhalve gulden, mee verdienen." "Maar zelfs zonder die beloning wilden we het doen", vult Hans aan. De heren twijfelden geen minuut. "We hebben 'ja' gezegd en toen is de traditie voor ons begonnen. We voelden het als een morele plicht. Het is echt een belangrijk iets in het dorp, daarom is het heel mooi om deel uit te mogen maken van een hele oude traditie. Dat geeft een gevoel van trots."

Willy en Hans in kledij die past bij hun functie als reliekdrager (foto: Tom Berkers).

De broers hebben door de jaren heen verschillende rollen vervuld. Tegenwoordig dragen ze de schrijn met de bloeddruppels die volgens de overlevering rond 1400 ontstonden na het wonder van Boxmeer. "Hier is het gebeurd", vertelt Hans in de crypte, onder in de kerk. "Volgens het verhaal twijfelde de priester aan de omzetting van brood en wijn in lichaam en bloed van Christus. Niet veel later begon de kelk te overstromen. Hij schrok er zo van dat hij meteen toegaf dat hij verkeerd zat. Het bloed werd weer wijn. Enkele druppels zijn toen bewaard gebleven en die worden elk jaar in de processie door Boxmeer gevoerd."

De broers bij het zilveren reliekschrijn in de Sint-Petrusbasiliek in Boxmeer (foto: Tom Berkers).

Wie denkt dat maar een handjevol mensen meedoet, heeft het mis. In de stoet lopen een paar honderd vrijwilligers mee. "We zullen vast niet de enige familie zijn waarbij meerdere leden meelopen", zegt Hans. "Daarnaast brengt het ieder jaar heel veel mensen naar Boxmeer. Er staan duizenden mensen langs de kant. Van jong tot oud." Het meelopen geeft de broers een nostalgisch gevoel. "Het is een feest van traditie en verbroedering. Toen onze mam nog leefde, gingen we altijd na afloop bij haar zelfgemaakte koude schotel eten", vertelt Willy. "Nu komt Hans, die speciaal terugkomt vanuit zijn woonplaats Eindhoven, na de Vaart altijd nog even gezellig een kopje koffie bij ons thuis drinken." Aan stoppen denken de heren nog lang niet, al is er wel een zorg. "Ik maak me een beetje zorgen over de familietraditie. Mijn zoon loopt niet mee", vertelt Hans. "En mijn dochter evenmin", vult Willy aan. "Gelukkig kunnen wij nog jaren mee en houden het nog wel even vol." De Boxmeerse Vaart is dit jaar op zondag 7 juni. De Plechtige Hoogmis begint om 10.30 uur in de Sint-Petrусbasiliek. Om 11.45 uur, aansluitend aan de mis, wordt er gebeierd en trekt de Vaart vanuit de Basiliek door het dorp.