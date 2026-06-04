Camerabeelden tonen hoe dieven telefoonwinkel Helmond leegroven

Twee mannen hebben op 5 mei drie Samsung-demotoestellen gestolen uit een telefoonwinkel aan de Veestraat in Helmond. Op bewakingsbeelden is te zien hoe ze de toestellen met kracht van een displaymeubel rukken en vervolgens de winkel uitrennen. De politie heeft de beelden donderdag gedeeld en hoopt dat iemand de daders herkent.

Voor de diefstal namen de mannen de tijd om de situatie te verkennen. Ze liepen rond bij de winkel en wierpen geregeld een blik naar binnen. Daarna gingen ze om de beurt naar binnen en liepen ze direct op het displaymeubel af, zonder te aarzelen.

Telefoons losgerukt

Ze trokken met kracht drie Samsung-telefoons los van het meubel en maakten zich vervolgens snel uit de voeten. De diefstal is vanuit meerdere camerahoeken vastgelegd. Volgens de politie kunnen de beelden helpen bij het achterhalen van de identiteit van de verdachten.

Hoewel de gestolen toestellen inmiddels op afstand zijn geblokkeerd en daardoor vermoedelijk niet meer bruikbaar zijn, blijft de winkel met een flinke schadepost achter. De politie laat weten dat het bovendien niet de eerste keer is dat de zaak met een dergelijke diefstal te maken heeft gehad.

Oproep politie

De politie komt graag in contact met mensen die meer weten over de diefstal of de verdachten herkennen.