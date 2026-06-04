Zelfgebouwde boshut in Best ontdekt: 'Creatief, maar niet toegestaan'

Diep in de bossen bij Best hebben handhavers donderdag een zelfgebouwde hut aangetroffen. Na een melding gingen handhavers samen met boa's het bos in om poolshoogte te nemen. Ter plaatse troffen zij de constructie aan. "Creatief zeker, maar niet toegestaan."

De hut stond verscholen tussen de bomen en was duidelijk met eigen middelen en veel vindingrijkheid in elkaar gezet, als een soort woonplek midden in het groen.

Op het moment van de vondst was er iemand bij de hut aanwezig. Dat levert voor die persoon geen strafrechtelijke gevolgen op. Handhavers en boa's hebben de situatie ter plaatse beoordeeld en daarna verder afgehandeld.