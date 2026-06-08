Verborgen beek komt tot leven in Eindhovens centrum

Midden in het centrum van Eindhoven verrijst een park met een beekje. “Het is op een plek waar eerst de parkeerplaats was en dat is wel bijzonder”, zegt wethouder Rik Thijs. Het gaat om de Gender die in het centrum onder de grond door buizen stroomt. Het beekje komt in het park boven de grond en dat gebeurt later ook bij Eindhoven Centraal.

De Gender is boven de grond gehaald in het Victoriapark, achter de iconische Lichttoren. Het is vlakbij de plek waar het ooit voor Philips begon. Daarom is het niet zo gek dat in dit park sinds april een enorm beeld van een van de grondleggers Gerard Philips staat. Het beekje kronkelt in het park 220 meter lieflijk door het landschap. Hekken maken het gebied ontoegankelijk, maar over een tijdje moet dit een groene ontmoetingsplek zijn, met meer dan honderd bomen. Het wordt dan een beeld van contrasten: tussen het beton komt een oase van rust.

Wethouder RIk Thijs bij de Gender in het Victoriapark in Eindhoven (foto: Rogier van Son).

Het is een voorbeeld van hoe de stad Eindhoven verandert. Op veel plekken in de stad wordt gebouwd. Bij het park komt bijvoorbeeld een woontoren van 92 meter hoogte. In zo’n omgeving is behoefte aan meer groen. “We hebben er hier uitdrukkelijk voor gekozen om de woningbouw om het park heen te doen”, zegt wethouder Rik Thijs terwijl hij door de drassige grond loopt.

“Dit park is voor de bewoners die kleine balkons hebben. We zoeken steeds meer naar plekken waar mensen even buiten kunnen lopen." Zeker op hete dagen moet er in de stad ruimte zijn om koelere plekken op te zoeken. "Het is ook voor alle andere mensen die in de stad zijn. Die hebben hier een koele plek. In de binnenstad zijn we nog niet heel groen, maar daar zijn we nu mee bezig.”

Zo moet de Gender straks door het Victoriapark stromen (afbeelding: West8).

“Binnen de ring komen er meer dan twintigduizend woningen. We willen ook meer gezinnen in de binnenstad hebben. Dan heb je ook de parken nodig waar mensen kunnen spelen.” De Gender is een eeuwenoud beekje van ongeveer vijftien kilometer lang. Nu stroomt het beekje al onder de stad door, in rioolbuizen. Dat kan niet meer volgens de wethouder. “Vroeger deden we alles in een grote buis onder de grond. Hier zijn ze anderhalve meter in doorsnee. Dat is niet meer houdbaar."

De Gender op een andere locatie in Eindhoven (foto: Corine van der Putten).

"De stad groeit en als je dat allemaal onder de grond wil doen, heb je heel grote buizen nodig. Dan krijg je andere vraagstukken. Waar plant je bomen in verband met de wortels in de grond? Hoe moet het met een ondergrondse afvalcontainer, kabels en leidingen? Het past daar gewoon simpelweg niet.” Het beekje ligt in het Victoriapark wat lager. Eromheen is volop ruimte om veel meer water te laten stromen. “We hebben steeds vaker met extreem weer te maken. Hier kun je het water aan de oppervlakte opvangen. De bedoeling is dat er altijd een beetje water in staat, maar er kan dus veel meer bij.”