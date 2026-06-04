Drie kilo ketamine gevonden in Tilburgs, verdachte mishandelt agenten

Een melding van een oplettende voorbijganger heeft woensdagavond geleid tot een grote drugsvondst in een woning aan de Kapelmeesterlaan in Tilburg. In totaal werd er ongeveer drie kilo ketamine aangetroffen en in beslag genomen. Bij de arrestatie van de bewoner raakten twee agenten gewond.

Rond zeven uur 's avonds kwam bij de politie de melding binnen dat er mogelijk iets aan de hand was in of rond de woning. Agenten gingen direct ter plaatse. Wat de voorbijganger precies had waargenomen is niet bekendgemaakt.

Sterk chemische geur

Tijdens de inzet viel agenten op dat er in en rond de woning een sterke, chemische geur hing die zij herkenden als mogelijk drugs. Dat gaf de politie aanleiding om, na toestemming van de officier van justitie, de woning verder te doorzoeken.

De bewoner werd aangehouden, maar werkte niet mee en verzette zich hevig bij zijn arrestatie. Daarbij raakten twee agenten gewond. Zij moesten zich later onder behandeling van een arts stellen.

Meerdere pakketten

In een berging achter de woning stuitten agenten op meerdere pakketten met een poederachtige substantie. Het ging in totaal om ongeveer drie kilo ketamine. De drugs zijn direct in beslag genomen en zullen worden vernietigd.

De politie doet verder onderzoek naar de herkomst van de drugs en de betrokkenheid van de aangehouden verdachte.