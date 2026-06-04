Drie kilo ketamine gevonden in Tilburgse woning na tip van voorbijganger
Een melding van een oplettende voorbijganger heeft woensdagavond geleid tot een grote drugsvondst in een woning aan de Kapelmeesterlaan in Tilburg. In totaal werd er ongeveer drie kilo ketamine aangetroffen en in beslag genomen. Bij de arrestatie van de bewoner raakten twee agenten gewond.
Rond zeven uur 's avonds kwam bij de politie de melding binnen dat er mogelijk iets aan de hand was in of rond de woning. Agenten gingen direct ter plaatse. Wat de voorbijganger precies had waargenomen is niet bekendgemaakt.
Sterk chemische geur
Tijdens de inzet viel agenten op dat er in en rond de woning een sterke, chemische geur hing die zij herkenden als mogelijk drugs. Dat gaf de politie aanleiding om, na toestemming van de officier van justitie, de woning verder te doorzoeken.
De bewoner werd aangehouden, maar werkte niet mee en verzette zich hevig bij zijn arrestatie. Daarbij raakten twee agenten gewond. Zij moesten zich later onder behandeling van een arts stellen.
Meerdere pakketten
In een berging achter de woning stuitten agenten op meerdere pakketten met een poederachtige substantie. Het ging in totaal om ongeveer drie kilo ketamine. De drugs zijn direct in beslag genomen en zullen worden vernietigd.
De politie doet verder onderzoek naar de herkomst van de drugs en de betrokkenheid van de aangehouden verdachte.
Wat is ketamine?
Ketamine is een verdovingsmiddel dat in de medische wereld wordt gebruikt als narcosemiddel, bijvoorbeeld bij operaties of op de spoedeisende hulp. Buiten de medische omgeving wordt het ook als partydrug gebruikt, wat verboden is onder de Opiumwet.
Gebruik kan leiden tot hallucinaties, verwardheid en bewustzijnsverlies. Bij langdurig of veelvuldig gebruik kan het bovendien schadelijk zijn voor onder meer de blaas en de nieren.