Op verjaardag van overleden dochter (14) beklimt Saskia de Alpe d'HuZes

Met haar dochter Fay constant in gedachten liep Saskia Swinkels uit Eindhoven donderdag de Alpe d'HuZes. Fay overleed op 14-jarige leeftijd aan leukemie. De dag was extra bijzonder: het was ook haar verjaardag. "Als ze erbij was geweest, zou ze kei hard naar me toe rennen en me niet meer loslaten."

Fay werd geboren met het syndroom van Down, waardoor ze een verhoogde kans op leukemie had en een verzwakt immuunsysteem. Jaarlijks werd ze op diverse aandoeningen getest. Begin 2023 waren die uitslagen nog goed, maar kort daarna werd toch leukemie vastgesteld. De chemokuur brak haar afweersysteem verder af en bleek onvoldoende te werken. Daarna kreeg Fay ook nog een virus dat in haar bloedbaan terechtkwam. "Ondanks haar verstandelijke beperking begreep Fay dat ze ziek was, maar ze deed het zo goed. We hebben een hele fijne tijd gehad in het ziekenhuis. Ze heeft nog onbevangen kunnen spelen en fijne momenten kunnen beleven", blikt Saskia terug.

De situatie verslechterde op de intensive care. Na een strijd van slechts zes weken overleed Fay op 16 juni 2023. Ze was 14 jaar. "Een kind dat in de bloei van haar leven zat. Als moeder sta je daar iedere dag mee op en ga je daarmee naar bed."

"Heb Fay constant in gedachten gehouden."

Donderdag klom Saskia samen met 1302 andere Brabanders en nog duizenden deelnemers de berg op in Frankrijk, om geld in te zamelen voor kankeronderzoek en het KWF. "Het is heel bijzonder om juist vandaag, op Fay's verjaardag, mee te doen. Ik ging omhoog met het doel om boven te komen, maar ik heb constant Fay in gedachten gehouden", vertelt ze na de finish. De aanwezigheid van haar dochter voelt ze op dagen als deze extra sterk. "Ook al is ze fysiek niet meer bij ons, ze is in gedachten altijd bij me. Ze leeft verder in mijn hart." Toch kan Saskia het niet laten te bedenken hoe Fay had gereageerd. "Fay hield van gekkigheid en enthousiaste dingen. Ze zou kei hard naar me toe rennen en me niet meer loslaten", lacht ze.

Jubileumjaar

De Alpe d'HuZes wordt dit jaar voor de twintigste keer gehouden. Deelnemers gaan fietsend, wandelend of hardlopend de berg op om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. De einduitslag wordt donderdagavond rond acht uur bekendgemaakt.