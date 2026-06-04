Frank zaaide gras maar kreeg opeens zestien voetbalvelden vol met klaprozen

Vergeet de Keukenhof en de Bollenstreek. Voor bloemenvelden hoef je Brabant niet uit: in Sint-Michielsgestel zaaide boer Frank van Wagenberg in plaats van gras per ongeluk 85.000 vierkante meter klaprozen. Vervelend voor hem, want de schade loopt op tot zeker 10.000 euro. Maar het levert prachtige plaatjes op en trekt bezoekers van heinde en verre.

De afzetlinten werden donderdagmiddag snel opgehangen bij het weiland van Frank. Zijn klaprozenveld is inmiddels een ware attractie. Mensen komen af en aan om de rode zee aan bloemen met eigen ogen te bewonderen. "Je hebt mensen die precies midden in het veld gaan staan. We willen ook dat anderen ervan kunnen genieten", zegt de boer. Moeder en dochter Mariëtte en Nienke Verberne uit Vught lieten zich niet tegenhouden door de regenbui die donderdag overtrok. Ze wachtten hem even af en stapten daarna direct in de auto. "De klaproos is mijn mooiste bloem. De kleuren en haar schoonheid: prachtig. En lekker dichtbij huis. Helemaal ideaal", zegt Mariëtte.

Ook Nienke heeft een bijzondere band met de bloem. Ze heeft een tatoeage van een klaproos op haar arm. "Het is de geboortebloem van augustus, maar ook die van mijn vader. En de klaproos is ook de favoriete bloem van mijn moeder. Alles komt zo mooi bij elkaar."

Nienke Verberne houdt zo erg van klaprozen dat ze een tattoo ervan op haar arm heeft (foto: Wilco Zonneveld).



Tussen al het geklik van fototoestellen door vertelt Frank hoe het zo gekomen is. Op zijn weiland moest eigenlijk grasklaver staan, bedoeld als voer voor zijn koeien. "Vorig jaar stond er gerst. Voor de vruchtwisseling dachten we dit jaar een keer te gaan voor grasklaver. Omdat wij biologisch boeren, is onkruid ons niet vreemd. Maar nu is het een ander gewas geworden." Waarschijnlijk komt het door opslag van zaden in de grond, denkt hij. Een ouder stel dat speciaal uit Knegsel komt, kijkt zijn ogen uit. "Zo moeten meer mensen het doen." Ook een Belgisch koppel fietst langs. "De rode kleur valt meteen op. Dat zie je van ver. Tulpenvelden komen we vaker tegen, maar dit hebben we nog niet gezien."

Op dit veld moest eigenlijk gras groeien, maar boer Frank zaaide per ongeluk klaprozen (foto: Wilco Zonneveld).

Een fotograaf schuilt tijdens de bui in zijn auto, maar stapt zodra het droog is weer uit. "Met zon zien de foto's er ook niet uit. Het uitzicht is geweldig. Uniek wat je hier ziet." Ondanks de schade van naar schatting tienduizend euro lacht Frank als een boer met kiespijn. "We hebben er maar een ludieke actie van gemaakt: samen maken we de omgeving mooier. We zijn biodivers bezig, maar misschien een beetje té. Maar we hebben ons in ieder geval voor tien jaar gecompenseerd", grapt hij.