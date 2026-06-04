Pittig weer en hartverwarmend nieuws: dit gebeurde vandaag

Van code geel met regen en onweer tot een liefdesverhaal op de Alpe d'Huez. Dit zijn de vijf verhalen die je donderdag gelezen moet hebben.

Redactie Geschreven door

Donderdag geldt in heel Nederland code geel vanwege hevige regen- en onweersbuien. Het KNMI waarschuwt voor windstoten tot 65 kilometer per uur en hagel met een doorsnee van twee centimeter. Weerman Alfred Snoek spreekt van pittige buien waarbij het plots heel donker wordt en in korte tijd veel water valt. Lees hier het complete weerbericht:

Het Norbertuscollege in Roosendaal mag een 14-jarige leerling weren vanwege een vertrouwensbreuk met haar moeder. De rechtbank wees donderdag de vordering van de moeder af, die een kort geding had aangespannen. Volgens de school escaleerde een conflict over cijfers en toetsinzage zodanig dat docenten zich onveilig voelen. De moeder zou veel mails sturen, docenten openlijk in twijfel trekken en gesprekken heimelijk opnemen. De rechter benadrukt dat het meisje snel een frisse start moet maken op een andere school en roept de moeder op zich meer op de achtergrond te houden. Check de volledige uitspraak hier:

Lees ook School hoeft leerling (14) niet toe te laten na wangedrag van haar moeder

Schrijfster en dichter Lieke Marsman uit Den Bosch is woensdag op 35-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een zeldzame vorm van kraakbeenkanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel 'Wat ik mijzelf graag voorhoud' en werd in 2021 verkozen tot Dichter des Vaderlands. Ze wilde met haar poëzie 'de stem van het dorre hout' zijn en schreef na haar diagnose het boek 'De volgende scan duurt vijf minuten'. In 2022 moest ze haar rechterarm en schouder laten amputeren. Op 9 juni verschijnt haar laatste boek 'De dichter en de duivel'. Lees hier haar verhaal:

Lees ook Schrijfster en dichter Lieke Marsman (35) overleden

Gerard uit Geffen en Anja uit Chaam vonden de liefde na verlies. Beiden verloren in 2022 hun partner aan kanker, maar ontmoetten elkaar tijdens een beklimming van de Alpe d'Huez. Wat begon met een toevallig gesprek in het dialect groeide uit tot een nieuwe relatie, hoewel Anja aanvankelijk aarzelde. Gerard fietste regelmatig van Geffen naar Chaam om haar te zien. Het verdriet om hun overleden partners blijft, maar volgens het stel is de nieuwe liefde erbij gekomen en niet in plaats van. Hier lees je hun verhaal:

Lees ook Gerard en Anja verloren hun geliefden, maar vonden elkaar op de berg