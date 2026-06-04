Riet (90) laat hondje uit als dief ketting van haar hals rukt: 'In paniek'

Nietsvermoedend was de 90-jarige Maria donderdag haar hondje aan het uitlaten in de Wilhelminastraat in Asten toen een man met geweld een ketting van haar hals rukte. Riet, zoals haar familie haar noemt, deed er alles aan om zichzelf en haar hondje Moos te beschermen, maar het kwaad was al geschiet. De dief nam de ketting van haar overleden man mee en ging er vandoor. "Je vraagt je af of ze nog wel veilig over straat kan", zegt kleindochter Esmee geschrokken.

Net als iedere middag liep Riet donderdag rond het middaguur over de Wilhelminastraat om haar hondje Moos uit te laten. De straat ligt op slechts tientallen meters afstand van het bejaardentehuis, waar haar verzorgers al op Riet aan het wachten waren. "Er liep een jongen op haar af. Ze dacht dat hij de weg ging vragen, want zo stond hij erbij", vertelt kleindochter Esmee. Maar voordat Riet het wist, rukte hij de ketting van haar hals. "Het is de ketting van haar man, mijn opa, die ze tientallen jaren iedere dag droeg."

Het gebeurde in een paar seconden op klaarlichte dag. Juist dat beangstigt de familie. "Ze is een beetje aan het dementeren en verward. Je vraagt je af of ze nog wel veilig over straat kan, want je bent blijkbaar op klaarlichte dag niet meer veilig", zucht Esmee.

"Ze kreeg een soort oerkracht."

Fysiek heeft Riet niks aan de beroving over gehouden. "Ze is nogal wankel, maar kreeg een soort oerkracht. Haar hondje is alles voor haar dus ze hield Moos stevig vast en ze kon zich vasthouden aan haar rollator." Toch is de impact van de beroving aan Riet te merken. "Ze is de hele tijd op zoek naar haar ketting. Mijn oma is een deftige dame die graag sieraden draagt. Ze heeft wel door dat er iets gebeurd is en je merkt dat ze in paniek is. Ze heeft medicijnen gekregen om te kalmeren", vertelt de kleindochter.

"Ik hoop anderen te waarschuwen"