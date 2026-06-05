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Keren de zomerse temperaturen weer terug? Onze weerman heeft het antwoord

Vandaag om 09:34 • Aangepast vandaag om 10:14
Mooie bewolking in Made (foto: Anja Bastiaansen).
Mooie bewolking in Made (foto: Anja Bastiaansen).

Het wisselvallige weer houdt voorlopig aan. Dat vertelde Johnny Willemsen van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant. 

Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

Ook deze vrijdag wisselen zonnige momenten en buien elkaar  af. "Het wordt geen noodweer, maar het kan wel eventjes goed plenzen", vertelde Willemsen op de radio. "In de loop van de middag schijnt de zon vaker. Het wordt zo'n 19 graden bij een matige wind uit het zuidwesten."

Zaterdag krijgen we volgens Willemsen het beste weer in de ochtend: dan is het droog en zien we een deel van de tijd de zon. Zaterdagmiddag overheerst de regen.

Zondag doen we het volgens de weerman van Weerplaza precies andersom. "Dan beginnen we de dag met een beetje regen. Maar als je een beetje uitslaapt, is het droog en in de middag breekt de zon goed door. Zondagmiddag is het best aardig weer."

"Eind komende week zit een soort fiftyfifty kans in de weersverwachting."

Komende week blijft het nog een tijdje wisselvallig. "Maandag is het wel wat warmer, een graad of 22. Maar dat levert in de middag een grotere kans op een wat fellere bui op. Ook dinsdag en woensdag staan buien op het programma."

Eind komende week zou het weer kunnen veranderen. Volgens Willemsen is er dan een soort fiftyfifty kans in de weersverwachting. "We kunnen óf doorgaan met hetzelfde weer als de dagen daarvoor, zo'n 19 graden en geregeld een bui, óf we schakelen over op zonniger, warmer en droog weer."

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