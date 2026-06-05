El Karouani vertrekt uit Nederland om te voetballen in Saoedi-Arabië

Souffian El Karouani gaat voetballen bij Al Qadsiah in Saudi-Arabië. Dat heeft de 25-jarige Bosschenaar vrijdag bekendgemaakt. Het was al bekend dat de 25-jarige Bosschenaar transfervrij zou vertrekken bij FC Utrecht.

"Het is tijd voor mijn volgende stap, maar Utje blijft voor altijd een speciaal hoofdstuk in mijn leven. Dank aan iedereen binnen de club en de supporters voor alles", zegt hij.

"Als jonge jongen kwam ik binnen bij FC Utrecht, nu vertrek ik als man", begint de linksback zijn bedankje richting Utrecht. De verdediger was dit seizoen goed voor twee goals en elf assists in de Eredivisie, maar viel last-minute af voor de WK-selectie van Marokko.

Nummer vier Saoedi-Arabië

Het was al even duidelijk dat de Bosschenaar zijn aflopende contract bij FC Utrecht niet zou gaan verlengen. De jeugdspeler van FC Den Bosch en TGG strijkt nu neer in Saoedi-Arabië bij Al Qadsiah.



De club uit Khobar werd afgelopen seizoen vierde in de Saudi Pro League. El Karouani komt bij Al Qadsiah onder meer Nacho Fernandez (ex Real Madrid) en als coach Brendan Rogers (ex Liverpool) tegen.

El Karouani startte zijn voetbalcarrière bij TGG, een amateurclub uit Den Bosch die later fuseerde en nu DBN'22 heet. Al snel werd de Bosschenaar opgenomen in de jeugdopleiding van FC Den Bosch, maar tot een debuut in het eerste kwam het niet. El Karouani kwam via de amateurs van BVV en Elinkwijk bij NEC terecht, waar hij zijn eerste stappen in het profvoetbal zette.

Beste linksback van Eredivisie

In Nijmegen trok hij de aandacht van FC Utrecht, waar hij uitgroeide tot een van de beste linksbacks van de Eredivisie. Volgers Transfermarkt.nl vertegenwoordigt hij een marktwaarde van vijftien miljoen euro. Zijn nieuwe club hoeft geen transfersom te betalen, omdat El Karouani uit zijn contract liep in Utrecht.