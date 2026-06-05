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Treinverkeer rond Eindhoven ligt dit weekend stil door spoorwerkzaamheden

Vandaag om 11:15 • Aangepast vandaag om 12:34
Archieffoto: Karin Kamp
Archieffoto: Karin Kamp

Treinreizigers die dit weekend van of naar Eindhoven willen reizen, krijgen te maken met flinke hinder. ProRail werkt aan het spoor, waardoor vanaf vrijdagavond elf uur tot en met zondag geen treinen van en naar Eindhoven Centraal rijden.

Profielfoto van Kim Panhuijzen
Geschreven door
Kim Panhuijzen

NS zet vervangende bussen in om reizigers toch op hun bestemming te krijgen. Wel moeten reizigers rekening houden met extra reistijd. Ook kunnen routes anders lopen dan normaal.

Minder treinen rond Eindhoven
Niet alleen dit weekend zijn de gevolgen merkbaar. Door de werkzaamheden rijden tussen 30 mei en 7 juni minder treinen van, naar en via Eindhoven. Daarnaast kunnen treinen vanaf andere perrons vertrekken dan reizigers gewend zijn.

Volgens ProRail zijn de werkzaamheden nodig om het spoor rond Eindhoven Centraal te onderhouden en te verbeteren. Daardoor moet het treinverkeer tijdelijk worden aangepast.

NS adviseert reizigers om voor vertrek hun reis te plannen via de NS-app of de website. Daar is de meest actuele reisinformatie te vinden en kunnen reizigers zien welke gevolgen de werkzaamheden hebben voor hun route.

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