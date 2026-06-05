Treinverkeer rond Eindhoven ligt dit weekend stil door spoorwerkzaamheden

Treinreizigers die dit weekend van of naar Eindhoven willen reizen, krijgen te maken met flinke hinder. ProRail werkt aan het spoor, waardoor vanaf vrijdagavond elf uur tot en met zondag geen treinen van en naar Eindhoven Centraal rijden.

NS zet vervangende bussen in om reizigers toch op hun bestemming te krijgen. Wel moeten reizigers rekening houden met extra reistijd. Ook kunnen routes anders lopen dan normaal.