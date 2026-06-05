Wegwerkzaamheden A50 bij Oss afgelast, dit is waarom

De wegwerkzaamheden die van acht uur vrijdagavond tot vijf uur in de nacht van zondag op maandag zouden gaan plaatsvinden bij knooppunt Paalgraven bij Oss zijn afgelast. Dat maakte Rijkswaterstaat vrijdagmiddag bekend.

Om het verkeer vanaf de A50 veilig met twee rijstroken naar de A59 te kunnen leiden, was tijdelijke belijning noodzakelijk. Door omstandigheden kon dit niet tijdig afgestemd worden, laat een woordvoerder weten. Details zijn niet bekendgemaakt.

"Om de situatie alsnog veilig in te richten, zouden extra afsluitingen nodig zijn geweest. Die waren niet van tevoren ingepland", legt de woordvoerder uit. "We hebben onderzocht of het verkeer tijdelijk via één rijstrook zou kunnen worden afgewikkeld. Dit zou echter leiden tot zeer grote vertragingen. Daarom is besloten de werkzaamheden niet door te laten gaan."

De werkzaamheden zouden bestaan uit het aanleggen van nieuw, stil asfalt en werk aan de viaducten en vangrails. Deze werkzaamheden moeten nu opnieuw ingepland worden. Op welke termijn ze nu gaan plaatsvinden, is nog onduidelijk.