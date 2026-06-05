Guido Weijers keert met oudejaarsconference terug op SBS6: 'Mooi vervolg'

De twaalfde oudejaarsconference van cabaretier Guido Weijers uit Boxmeer wordt uitgezonden op SBS6. Dat heeft Talpa vrijdag bekendgemaakt. Daarmee keert Weijers terug op de plek waar zijn oudejaarstraditie twintig jaar geleden begon. "Nu geven we een mooi vervolg aan wat we toen zijn gestart", zegt hij.

Twintig jaar geleden was SBS6 de eerste commerciële zender die de oudejaarsconference uitzond. "Dat bleek een schot in de roos", vertelt Weijers. De cabaretier kondigde de oudejaarsconference voor 2026 vorig jaar al aan, maar toen was nog niet duidelijk of de voorstelling ook op televisie uitgezonden zou worden.

Weijiers vertelt dat hij 'de komende maanden met veel plezier gaat verzamelen, schaven en slijpen aan teksten'. "We zijn nog maar halverwege, maar het jaar heeft nu al genoeg bizarre, mooie en hilarische momenten opgeleverd om op oudejaarsavond samen keihard te kunnen lachen." En hij geeft ook maar meteen antwoord op de meest gestelde vragen: "Nee, ik neem nog steeds geen blad voor de mond. En ja, je mag in deze tijd nog steeds overal grappen over maken."

"Guido is een van de meest geliefde en succesvolle cabaretiers van Nederland."