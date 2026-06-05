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Man raakt gewond door brandende gasfles in Oudheusden

Vandaag om 09:02 • Aangepast vandaag om 10:46
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.

Een man is vrijdagochtend gewond geraakt toen een gasfles in brand vloog in een huis in de Huterstraat in Oudheusden. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde in de keuken van het huis. De man wist de brandende gasfles naar de achtertuin te brengen, maar hij liep vermoedelijk brandwonden op aan zijn gezicht. Onder meer de brandweer en een ambulance werden opgeroepen om hulp te verlenen.

De man is eerst onderzocht door ambulancemedewerkers en daarna naar het ziekenhuis gebracht. 

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.

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