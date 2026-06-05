Upcycling bij de kringloop: van bankstel naar barbecueschort

De circulaire economie krijgt bij kringloopwinkel Verderest in Valkenswaard op vele manieren een gezicht. "Spullen die anders in de verbrandingsoven belanden, halen we nu uit elkaar om te hergebruiken”, vertelt eigenaar Marina Liebregts. Zo kan het dat er ineens een nieuw pareltje opduikt te midden van de oude leren bankstellen: een zelfgemaakt barbecueschort van leer.

Klaske Delhij Geschreven door

'Upcycling' wordt dat ook wel genoemd: afval op een creatieve manier gebruiken, zodat er een nieuw product van hoge kwaliteit ontstaat. Het product krijgt hiermee een compleet nieuwe functie. De barbecueschorten worden gemaakt in hun eigen circulair ambachtscentrum, van oude leren bankstellen, vertelt eigenaar Marina Liebregts. "We hebben met de gemeenten waar wij voor werken afgesproken dat we ons eigen afval zoveel mogelijk terug brengen naar grondstoffen. Spullen die anders in de verbrandingsoven belanden, halen we nu uit elkaar."

"Met vaderdag vliegen ze de winkel uit."

Eén van de ideeën die toen ontstond, was om niet-verkoopbare leren bankstellen te ontmantelen. "Die bankstellen halen we nu uit elkaar, dan hou je leer, hout, ijzer en schuim over. Dat gebeurt in een ontmantelstraat, die is opgezet in samenwerking met het afvalbedrijf. Die grondstoffen worden naar verschillende bedrijven gestuurd, die daar weer iets mee kunnen doen. Wij krijgen het leer terug, wat we verwerken in ons naaiatelier", legt Marina uit. Eerst wordt het leer goed gewassen (‘echt een vies werkje’), daarna wordt het verwerkt tot damestassen en barbecueschorten. "Die barbecueschorten zijn echt een hit", vertelt Marina. "Met vaderdag vliegen ze de winkel uit."

Barbecueschorten gemaakt van leer van oude bankstellen.

Hoe ze op dat idee kwam? "Eigenlijk omdat iemand zo’n ding een keer cadeau vroeg en toen schrok ik van de prijs. Nieuw zijn ze in de winkel 100 euro. Het leer dat wij gebruiken is van net zo'n goede kwaliteit en wij verkopen ze voor 25 tot 30 euro. Ik heb een creatief brein, ik zie veel mogelijkheden en door Pinterest kom ik ook op veel nieuwe ideeën. We leveren bijvoorbeeld veel barbecueschorten aan restaurants, maar ook aan grillmasters van foodtrucks. Nu kijken we rond voor een lasermachine om op die schorten je eigen naam of logo te zetten."

"Bij ons is het eerste woord dat ze leren stofschaar."

De schorten worden vaak gemaakt door Syrische mannen, vertelt Marina. "Met de gemeente hebben we de afspraak dat we jaarlijks 50 mensen begeleiden in een sociaal activeringstraject: mensen die al lang uit het arbeidsproces zijn en nieuwkomers. Veel mannen uit Syrië blijken heel goed te kunnen naaien. Ze wilden daarom graag in ons naaiatelier werken. Tijdens het werk leren ze ook meteen Nederlands. Bij ons is het eerste woord dat ze leren stofschaar."

Een barbecueschort in de maak.

Bij Verderest experimenteren ze veel, vertelt Marina. "Je denkt steeds meer na over welke producten je kunt hergebruiken. We hebben in het circulair ambachtscentrum ook een werkplaats voor fietsen, hout en elektronica." De spullen die ze ontvangen bij de kringloopwinkel komen vaak uit ontruimingen. "We werken met een aantal woningcorporaties samen. De ontruimingen zijn vaak van overleden huurders met een kleine beurs. Tegelijkertijd kunnen we nieuwe huurders, die geen geld hebben om meubels te kopen, weer helpen met de tweedehands spullen uit onze winkel. Die schenken we dan."

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Youtube te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren