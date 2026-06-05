Rijinstructeur (36) randt meisje (16) aan in lesauto: 'Love you, baby'

Tegen rijinstructeur Yama G. (36) is vier maanden cel geëist, waarvan twee maanden voorwaardelijk, voor het aanranden van een 16-jarig meisje dat rijles bij hem had in Den Bosch. Ook had de man kinderporno op zijn telefoon, zo bleek vrijdag in de Bossche rechtbank. Maar de verdachte rijinstructeur ontkent alle aantijgingen.

Yama G., die tegenwoordig in Turnhout woont met zijn vrouw en twee jonge kinderen, had geen idee waarom er vorig jaar aangifte tegen hem was gedaan door zijn voormalige leerlinge. Die trok alle aanrakingen en seksuele opmerkingen niet meer en toen een vriendin ook rijles bij G. wilde nemen besloot het meisje aangifte te doen om te voorkomen dat de rijinstructeur nog meer meisjes zou lastigvallen. De politie pakte de man op voor aanranding en vond op zijn telefoon ook nog kinderporno.

Yama G. hield in de rechtbank bij hoog en laag vol dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Hij schaamt zich wel dat hij veel te vrij met zijn leerlinge is omgegaan, maar ontkent dat hij haar heeft aangerand. Yama zou het meisje hebben aangeraakt op haar hoofd, haar benen en haar handen. En ook zou hij meerdere malen zijn hand op haar kruis hebben gelegd. Heel ongemakkelijk, volgens het meisje, omdat ze natuurlijk ook niet weg kon.

Volgens G. was het geen aanranden en had dat aanraken alleen maar te maken met de rijles. Zo gaf hij bijvoorbeeld een tikje tegen haar achterhoofd als ze iets fout deed of pakte hij haar handen vast om mee te sturen, legde hij uit.

Wel vindt G. dat de sfeer te los was en het sturen van sommige berichten te ver ging. Zo stuurde hij ‘baby’, ‘love you’, ‘lekker ding’ en ‘wat heb je mooie ogen’ naar haar. Ook stuurde hij dat ze ‘over tien jaar wel een gezin konden stichten’. “Dat vond ik niet passend”, geeft G. toe. “En daar heb ik nu spijt van. We maakten veel grapjes in de auto en ik raakte haar ook wel aan. Was gewoon een beetje plagen ook.”