Lola en Nino kochten na één date een bouwval in Spanje: 'Was een bende'

Na slechts één date besloten Lola Fick en Nino van Herpen (beiden 31) uit Den Bosch een groot avontuur aan te gaan. Ze kochten een verlaten pand in het Spaanse Jerez de la Frontera en verbouwden het tot een boetiekhotel.

De twee zijn nu anderhalf jaar samen. "Dat is nog niet heel lang", vertelt Nino in het radioprogramma KEIgoeiemorgen!. "Op de eerste date in mei twee jaar geleden zaten we aan de bar in een barretje in Den Bosch. We hebben gelijk onze plannen uitgesproken en dat paste perfect bij elkaar." Het koppel vertrok direct naar Spanje. Aanvankelijk wilden ze in Spanje een finca (boerderij) op het platteland kopen. Tijdens hun zoektocht werden ze echter verliefd op Jerez de la Frontera, een stad in Andalusië. Uiteindelijk kochten ze daar vorig jaar oktober een oud familiehuis. "Je leert elkaar wel meteen heel goed kennen, maar misschien was het ook ons voordeel dat wij nog op een roze wolk zaten", zegt Lola.

"We hebben denk ik 23 man over de vloer gehad en samen hebben ze één gebit."

Daarna volgden 7,5 maanden verbouwen, terwijl het stel zelf in een studentenkamer woonde. "Als je 7,5 maand lang zeven dagen aan het verbouwen bent in een taal die je niet machtig bent, met vijftien gasten die gruwelijk plat Jerezaals spreken, is dat best wel gek in het begin", zegt Nino. Dat zorgde voor de nodige uitdagingen. Gedoe met vergunningen, een aannemer hield zich niet aan afspraken en vertrok plotseling, tegels moesten opnieuw worden gelegd en sommige bouwvakkers zaten tussendoor zelfs even in de gevangenis. Nino: "We hebben denk ik 23 man over de vloer gehad en samen hebben ze één gebit. Dat soort gasten waren het."

"We hebben nooit gedacht: dit is de verkeerde keuze geweest."

Halverwege het avontuur kwamen de makers van Ik Vertrek filmen. Het verhaal van de twee is vrijdagavond om halfnegen te zien in het AVROTROS-programma Ik Vertrek. Lola: "Wij zeiden: 'alles gaat goed, niks aan de hand'. Daarna is het goed misgegaan." Het Bossche stel zat even in zak en as. Nino: "We dachten: waar zijn we in godsnaam aan begonnen? Het was wel echt een bende, maar we hebben nooit gedacht: dit is de verkeerde keuze geweest. We hebben het overleefd en het is helemaal goed zo." Sinds drie weken is Casa Lela geopend. "De rust is wedergekeerd en we hebben ook gechild, zijn naar het strand geweest en hebben onze eerste gasten ontvangen", vertelt Lola. "Dus we gaan echt een hele nieuwe fase in: van stuken naar strijken."

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Instagram te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren