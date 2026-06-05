Piratenzender verstopt in kerktoren, niemand had het door: 'Zijn belazerd'

Piratenzender Firma PBC (Piraten Combinatie Brabant) heeft maandenlang illegaal radio uitgezonden vanuit de Sint Willibrorduskerk in Mill. Radiopiraten plaatsten stiekem een zendmast in de kerktoren. Maandag werd de mast weggehaald door de Rijksdienst Digitale Infrastructuur (RDI). Pastoor James Gerald Joseph was zich van geen kwaad bewust: "Ze hebben gelogen en de koster belazerd."

De zendpiraten wandelden in december de kerk binnen en deden alsof ze werkzaamheden kwamen uitvoeren aan een mast die al op het dak staat. De koster was op dat moment aanwezig. "Ze vroegen of ze naar de toren mochten klimmen om iets te inspecteren", zegt pastoor James Gerald Joseph. "Volgens de koster zeiden ze dat ze nog een vergunning zouden krijgen en kwam het geloofwaardig over. Dus zijn ze met zijn goedkeuring naar boven gegaan." Daarvoor moesten de zogenaamde inspecteurs zich wel inspannen: ze klommen via meer dan tweehonderd trappen en wat wankele ladders omhoog. Ook moesten ze een deur door die normaal gesproken dicht is. "Omdat de koster er was, was-ie die dag open", zegt de pastoor vrijdag, als hij laat zien welke weg de zendpiraten afgelegd hebben.

Hij heeft meer moeite om boven te komen dan de radiopiraten: hij probeert wel meer dan tien sleutels en moet tot twee keer toe weer naar beneden om uiteindelijk met de juiste sleutel de deur naar boven open te krijgen. "Ik kom hier zelden", verklaart hij, nog nahijgend.

"We weten nu dat we voorzichtig moeten zijn en moeten oppassen dat er niemand zomaar binnenkomt."

Dat is mede de reden dat ze in de kerk al die maanden helemaal niks merkten. "De zendpiraten plaatsten de mast helemaal in de top van het gebouw, zo hoog kom je niet vaak. En er staat al een mast, dus dan valt het niet zo op." Er ontglipt hem een glimlach: "Het leven zit vol verrassingen. Je denkt dat je alles onder controle hebt maar er zijn altijd mensen die zoiets slim aanpakken." De zendpiraten maakten geen radio vanuit de kerk maar vanuit een andere plek. Ze gebruikten de mast puur voor het verspreiden van het signaal. Maandag kwam er tóch een eind aan hun kerkelijke avontuur. De Rijksdienst Digitale Infrastructuur (RDI) kwam de zendmast op het spoor en haalde die meteen weg. "Eind goed, al goed", zegt Gerald Joseph. "Maar we zijn zeker niet blij dat dit gebeurd is. Het is illegaal en ze hebben het gedaan zonder officiële toestemming. Ze hebben gelogen en de koster belazerd." Of de kerk aangifte gaat doen tegen de mensen die de zender geplaatst hebben, weet hij nog niet. "We wachten even af wat er gaat gebeuren vanuit de RDI. Als het nodig is, zullen we aangifte doen." Om te voorkomen dat dit in de toekomst nog eens gebeurt, wordt binnen de kerk vaker gecontroleerd. "We weten nu dat we voorzichtig moeten zijn en moeten oppassen dat er niemand zomaar binnenkomt."

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) zorgt ervoor dat iedereen de ether op een veilige en eerlijke manier kan gebruiken. Legale zenders moeten betalen om te mogen uitzenden. Omdat illegale zenders de nood- of luchtvaartfrequenties kunnen verstoren en kunnen zorgen voor overlast en schade, worden ze door de RDI opgespoord. RDI controleert hier naar eigen zeggen vrijwel continu op. Dat gebeurt door inspecteurs en op afstand. De basisboete voor het illegaal uitzenden via de ether is 7.500 euro. Er wordt van tevoren niet meer eerst gewaarschuwd. Daarnaast treedt de RDI ook strafrechtelijk op, waarbij de apparatuur in beslag wordt genomen.