90-jarige man in scootmobiel raakt gewond bij botsing met auto

Een 90-jarige man op een scootmobiel is vrijdagmiddag rond kwart voor twee gewond geraakt bij een botsing met een auto op de kruising van de Hoevenseweg en de Lage Donk in Etten-Leur. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

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Hoe het ongeluk precies is gebeurd, is niet duidelijk. De bestuurder van de auto is niet gewond geraakt. De scootmobiel en de auto zijn beschadigd geraakt. De scootmobiel is door een bergingsbedrijf afgevoerd. De politie heeft onderzoek gedaan naar het ongeluk

Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink